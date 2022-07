¿Pulp se vuelve a reunir? Jarvis Cocker publica misterioso video en Instagram

Solo 15 segundos le bastaron a Jarvis Cocker para volver a activar una bomba. En su cuenta de Instagram, el carismático exfrontman de Pulp publicó un video que en fondo negro solo dice la frase: “What exactly do you do for an encore?”.

La frase, que significa “¿Qué haces exactamente para un bis?”, de alguna forma ilusiona a la fiel fanaticada de la banda de Sheffield, dado que es una línea que aparece en la canción This is hardcore, incluida en el álbum de mismo nombre, de 1998.

Pero como suele hacer, Cocker guardó el misterio y solo añadió la frase: “Buena pregunta”. ¿Significará eso alguna intención de retorno? Por ahora, la banda no ha informado nada al respecto, aunque en 2023 se cumplen 25 años del mencionado álbum.

Por ahora, habrá que quedarse con lo que Cocker declaró en 2020 a The Creative Independent, cuando dio por cerrada su historia con el grupo: “Volvimos a estar juntos en 2011 y 2012 e hicimos bastantes conciertos y, para mí, eso realmente llevó ese capítulo a un final satisfactorio”. Fue en el marco de ese retorno cuando el grupo se presentó en Chile, en la edición 2012 del Festival Primavera Fauna, en una recordada actuación.