Vuelven The Beatles: se anuncia reedición del Revolver

Pese a su separación oficial en 1970, The Beatles aún siguen dando qué hablar. Esta jornada, Apple Corps y Universal Music han confirmado que Revolver, el legendario álbum de 1966 tendrá una reedición de lujo.

De acuerdo al sitio Variety, no se espera un anuncio oficial del proyecto hasta septiembre, momento en el cual se conocerán los detalles sobre el contenido del paquete de lujo y la fecha de lanzamiento. El portal asegura también que tras el proyecto estará Giles Martin, el hijo de George, el histórico productor de los fab four.

Revolver viene a suceder a la serie de álbumes que han sido reeditados por Giles Martin, que comenzó con los 50 años del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967); luego el White Album de 1968; Abbey Road, de 1969 y, Let It Be, de 1970, en un proyecto que acompañó al mega documental Get back, de Peter Jackson.

El disco, el último que el cuarteto publicó antes de dejar las giras en agosto de 1966, incluye temas clásicos como Eleanor Rigby, Taxman, Love you to, She said she said, Here, there and everywhere, And your bird can sing, o Yellow submarine.

Variety habló con Martin en 2021 sobre la posibilidad de hacer remezclas para los álbumes anteriores al 67, y en esa ocasión se refirió al Revolver. “Creo que tenemos que hacerlo. Si tomas algo como Taxman de Revolver [una pista citada a menudo por su extraña separación estéreo], es guitarra, bajo y batería en una pista, y voces y una especie de temblor y solo de guitarra (en la derecha). Y suena bien; son grabaciones asombrosas y mezclas asombrosas”.