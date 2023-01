Anthony Hopkins celebra 47 años sin beber alcohol: “Soy un alcohólico en recuperación”

A sus 85 años, el célebre actor Anthony Hopkins se ha vuelto un usuario habitual de las redes sociales. Así, a tono con las fiestas de fin de año, compartió un mensaje en que se refirió abiertamente a un flagelo que conoce muy bien: el alcoholismo.

El ganador del Oscar y estrella de filmes como El silencio de los inocentes (1991), comenzó advirtiendo que no deseaba ser pesado, pero que buscaba compartir un consejo útil a quienes están viviendo la misma situación.

“Soy un alcohólico en recuperación, y para ustedes, sé que hay personas que luchan en esta época de cancelación, odio y falta de compromiso, niños que son acosados”, dijo Hopkins. “Yo digo esto: Sé amable contigo mismo. Sé amable. Mantente fuera del círculo de toxicidad con las personas si te ofenden. Vive tu vida. Siéntete orgulloso de tu vida”, señaló.

El artista señaló que llevaba 47 años sin beber. Agregó que por entonces, estaba en una situación que calificó de “desesperada”. “No me di cuenta de que era un tipo de enfermedad, mental, física, emocional, llamada alcoholismo o adicción -agregó-. No soy un experto en drogas. No soy experto en nada. No sé nada, excepto que he encontrado una vida en la que nadie me acosa”.

Hopkins, quien se ha referido anteriormente al asunto, también estimuló a quienes estén en una situación similar a tomar el mismo camino que él. “Donde estés, busca ayuda. No te avergüences. Siéntete orgulloso de ti mismo, hagas lo que hagas, no dejes que nadie te menosprecie”, dijo Hopkins. “Célebre como yo me celebro, aunque yo no sepa nada. Mucho amor para todos”.