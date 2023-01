La vida después de Bond: cómo Daniel Craig se reinventa tras ser el agente 007

Luego de cuatro películas como James Bond surgió la pregunta obvia: ¿cuánto le animaba la idea de filmar una quinta? “¿Ahora? Preferiría… Cortarme las venas”, le contestó en 2015 a la revista británica Time Out, afirmando que mantendría esa postura durante “al menos uno o dos años”.

Antes, en 2012, para el estreno de su tercera cinta en la saga, Operación Skyfall, fue igualmente directo. “He estado tratando de salir de esto desde el momento en que me metí”, le dijo a Rolling Stone.

Foto: Nicola Dove © 2019 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.

“Una vez que me enteré (que había obtenido el rol), me sentí increíblemente halagado y profundamente confundido. Sentí que no era la persona adecuada”, comentó en la previa al lanzamiento de Sin tiempo para morir (2021), su quinta y última película en la franquicia.

Resistido inicialmente tanto por su apariencia como por sus dotes actorales, el intérprete se impuso a sus críticos y logró un éxito rotundo como Bond a lo largo de 15 años. Consiguió una nominación a los Bafta e incluso actuó con la reina Isabel II en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Pero, de alguna manera, siempre se sintió algo fuera de lugar en el rol, un personaje que otorga una visibilidad descomunal pero también restricciones.

Dave Bautista, quien compartió escenas con él en Spectre (2015), recordó su tiempo juntos en el rodaje. “Se podía sentir que él estaba bajo mucha presión. No parecía la persona más feliz como Bond”, indicó este año.

El actor y exluchador marcó el contrapunto con Glass Onion: Un misterio de Knives out (2022), el filme en el que Craig vuelve a dar vida al detective Benoit Blanc después de Entre navajas y secretos (2019). En la entrega más reciente, según Bautista, “siempre estaba sonriendo y feliz e interactuaba mucho más”.

Foto: John Wilson / Netflix © 2022

Cualquiera que vea ese largometraje -actual éxito en Netflix- podría concluir que la estrella disfrutó de una experiencia placentera. Ocupando atuendos llamativos y adoptando un singular acento del sur de Estados Unidos, Craig encarna a un personaje que debe resolver un misterio en la isla privada de un magnate tecnológico (Edward Norton). Es el tipo de película que para actores y espectadores proporciona similar alegría y diversión, y que parece ser el proyecto ideal para dar vuelta la página después de despedirse del agente británico.

“Quiero que siga siendo lo que es y que sea un poco un enigma. Realmente no quiero profundizar en quién es él porque no creo que de eso se traten los filmes”, explicó a Esquire, asegurando que “no es un estudio de personaje”. ¿Qué es entonces? Con un balance preciso de inteligencia y absurdo, Blanc se transforma en los ojos del espectador en medio de una trama plagada de sospechosos y pistas. Antes, en la cinta original, se trató de encontrar al asesino de un escritor de novelas (Christopher Plummer); ahora su misión es algo más intrincada y no se revela de inmediato.

Uno de los rasgos que gozó fue que el cineasta Rian Johnson las escribió como historias separadas, imitando el modelo de las novelas de Agatha Christie. De ese modo, no hay una continuidad explícita entre una película y otra, como en algún punto sí ocurría con la saga Bond.

En un tono más amable, recientemente señaló: “Trato cada proyecto individualmente. Fui bendecido con el hecho de que pude hacer eso (repetir un personaje) durante tantos años con Bond. Siempre me decía a mí mismo con Bond que mientras se sintiera emocionante y desafiante, querría seguir haciéndolo”

Foto: John Wilson/Netflix © 2022.

Aunque no se han revelado los detalles de la trama ni los actores que lo acompañarán, Rian Johnson ya empezó a escribir el guión de la tercera parte de la franquicia protagonizada por Craig. Un nuevo largometraje que cuando esté listo seguramente dominará el streaming.

Pero el actor británico no se refugia únicamente en el cine. En 2022 protagonizó una versión contemporánea de Macbeth, en compañía de la actriz Ruth Negga. Un salto a Broadway que tuvo una recepción favorable y marcó su reencuentro con Barbara Broccoli, productora de las películas de James Bond.

Sin prisas y priorizando no volver a sentirse atado, el actor dibuja los nuevos capítulos de su carrera.