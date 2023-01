De Madonna a Roger Waters: las figuras que alistan su paso por Chile en 2023

Si el 2022 fue el año en que volvieron los shows en vivo con una trepidante temporada que tuvo visitas de figuras de peso internacional como Coldplay, Bad Bunny, Dua Lipa, entre muchos otros, el año entrante mantendrá el tranco de presentaciones de renombre. Y aunque la temporada asoma con ilustres ya confirmados como The Weeknd, Paramore, Romeo Santos, y algunos regresos notables por anunciarse, nuevamente la industria de los espectáculos en vivo del país enfrenta la acuciante falta de recintos adecuados para shows de gran calado.

Lo anterior se explica por el cierre del Estadio Nacional debido a las obras de remodelación ejecutadas de cara a los Juegos Panamericanos, agendados entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre. Es decir, el recinto que concentra las mejores condiciones para espectáculos de alta demanda en el país, no estará disponible para cualquier evento al menos por diez meses.

Por ello, se han buscado alternativas. En el caso de los conciertos que asoman con mayor convocatoria, el elegido es el Estadio Monumental de Colo Colo. Fuentes del equipo albo consultadas por Culto, ratificaron que la administración del club firmó un acuerdo con una productora local (DG Medios), para recibir shows de alta convocatoria durante la temporada. Incluso, Aníbal Mosa, uno de los directores de Blanco & Negro, señaló a radio ADN que el acuerdo es de 10 shows.

Se trata de un lugar con historia en el rubro. De hecho, en el pasado ha servido para montar variadas presentaciones musicales, con nombres que van desde Red Hot Chili Peppers a Pearl Jam, Bon Jovi y Metallica. Esta temporada recibió principalmente festivales como Knotfest y Music Bank in Chile, así como el show Gracias Totales, tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati.

Con el tema del recinto avanzado, la temporada 2023 asoma con varias novedades. En los últimos días, los rumores apuntan a varios nombres entre los probables para pasar por el país, más allá de los que ya han confirmado sus visitas. Uno de estos apuntaba al regreso de los legendarios The Rolling Stones (sin el fallecido baterista Charlie Watts), quienes se presentaron por última vez en 2016 con un show en el Estadio Nacional.

Sin embargo, fuentes de la industria consultadas por Culto descartan la posibilidad de que el histórico grupo liderado por Mick Jagger y Keith Richards vuelva al país al menos durante este año.

Pese a los rumores, los Rolling Stones no llegarán a Chile en 2023 (AP Photo/Michael Sohn)

La información es coherente con las declaraciones de Daniel Grinbank, productor argentino quien ha gestionado las visitas anteriores de sus Majestades Satánicas al país trasandino. En agosto pasado, durante una charla con La Nación de Buenos Aires señaló que “ellos no tienen previsto nada, no hay planes. De todos modos, si los hubiera, Sudamérica no sería el próximo destino del grupo. Uno posible es Japón y Oceanía”. Es decir, sin Argentina como escala asegurada (donde los Stones suelen hacer varias presentaciones), la posibilidad de bajar a la región y pasar a Chile se reduce al mínimo.

Los nombres que sí alistan su regreso

Pese al descarte de los Stones, el público rockero tendrá una chance de ver en el país a una de las viejas glorias del género. Fuentes de la industria detallan que el inglés Roger Waters ya tiene cerrado su retorno al país con un show en el recinto de Macul. Este se realizaría en el segundo semestre, como parte de un periplo latino que incluye a otros países de la región. El regreso se da a un lustro de su anterior presentación, en el Estadio Nacional, con la gira Us + Them.

El ex líder de Pink Floyd llega con la gira This is not a drill, la que marca su retorno a la carretera. Empezó en julio pasado con una serie de presentaciones en EE.UU., México y Canadá, pero ya tiene fechas confirmadas para su tramo europeo que se extiende hasta junio.

Se trata de un espectáculo de larga duración, en que se interpretan al menos 23 canciones, repartidas en dos sets. Allí pasan clásicos de su banda madre, como Sheep, Wish you were here, Shine on your crazy diamond, así como temas de los discos The Wall y The Dark Side of the Moon, además de composiciones solistas y temas más recientes como The Bar y Is this the life we really want.

Otro de los nombres importantes que llegará hasta el país es Madonna. En el último tiempo varios portales web especializados en el tema publicaron informaciones sobre una eventual visita a Latinoamérica. Así, fuentes de la industria de conciertos detallan que la Reina del Pop ya tiene cerrada su presentación en el país, también en el Monumental, para el segundo semestre de este año. Sería la tercera visita tras las de 2008 y 2012, esta última marcada por el retraso de dos horas en el inicio del show y un incidente durante la prueba de sonido, en que pidió a la gente no fumar cerca de ella, incluso bajo la amenaza de no presentarse.

De allí en más, hay otros nombres en carpeta que podrían sumarse a la lista. Uno es el cantautor inglés Ed Sheeran, quien llegaría por tercera vez al país, aunque las fuentes consultadas detallan que todavía no está cerrado. De todas formas, en noviembre de 2021 en charla con la radio FM DOS, él mismo deslizó un interés de bajar a la región lo que abre la posibilidad de un paso por Chile. “Prometo que estaremos yendo a Latinoamérica, solo que no sé cuándo aún. La gira se expandirá unos cuatro años, queremos ir a todos lados”, señaló.

Madonna volverá a Chile en el segundo semestre de 2022

En los últimos meses también surgió el nombre de Paul McCartney, cuyo último show en suelo chileno se realizó en 2019. Según el portal brasileño Music non stop, el ex Beatle ya tiene amarrado su retorno a Brasil con tres espectáculos en el estadio Morumbí de Sao Paulo, lo que no ha sido confirmado de modo oficial. Aquel sería el pie de playa para una nueva incursión por la región y una eventual presentación en Chile. Por ahora, su nombre está en carpeta para una eventual venida, pero sin que el rato aún esté resuelto.

En esta temporada, el músico ha vuelto a los escenarios con su gira Got Back Tour, en la que despliega un show de casi tres horas con un repertorio de 36 canciones, en que repasa clásicos de los Fab Four, así como cortes de su etapa con Wings y sus trabajos en solitario.

Por último, el anuncio del regreso a las giras de la cantautora Taylor Swift, uno de los nombres más influyentes en el pop actual, desató los rumores de una eventual bajada a Sudamérica. La artista no salía a la carretera desde 2018, y tras la pausa de la pandemia (en que lanzó dos discos) vuelve con The eras tour, en que repasa toda su trayectoria. “La primera parte del tour será en estadios por todo Estados Unidos, con algunas fechas internacionales que serán anunciadas tan pronto como podamos”, escribió en una publicación de su cuenta de Instagram.

Hasta ahora, las fechas confirmadas en Norteamérica llegan hasta mayo, por ello, lo más lógico es que Swift siga la gira hacia el verano europeo antes que cualquier otra región. Así, las fuentes consultadas coinciden en que, una eventual visita a Latinoamérica, tendría que proyectarse para la temporada 2024.

De Guetta a Los Bunkers

Entre los shows ya anunciados para el 2023, destacan varios nombres. En el plano de la electrónica, está el regreso del francés David Guetta con dos shows en el Movistar Arena, el 5 y 6 de enero. También el inglés Calvin Harris, con un show al aire libre en Espacio Riesco, el próximo 25 de febrero, y el neerlandés Dj Tiesto, que agendó un show el 18 de febrero en Movistar Arena. En el costado de la música romántica, y tono con San Valentín, se cuenta la visita del puertorriqueño Luis Fonsi, en el Gran Arena Monticello agendada para el 14 de febrero.

Otras visitas se relacionan con el Festival de Viña. Algunos de los artistas confirmados para el regreso del tradicional certamen, aprovecharán la estadía en el país para ofrecer shows en solitario; son los casos de Alejandro Fernández (el 22 de febrero en Movistar Arena y el 24 en Gran Arena Monticello) y Camilo (25 de febrero en Gran Arena Monticello y 1 de marzo en Movistar Arena).

Uno que ya debió agendar una segunda fecha, es The Weeknd, quien en el marco de After Hours Til Dawn Tour, se presentará en el Estadio Bicentenario de La Florida el 15 y 16 de octubre. El recinto es otro que ha recibido shows en el último año, con las presentaciones de Harry Styles y Dua Lipa. Pero el récord de shows lo rompió el rey de la bachata, Romeo Santos con la friolera de ocho conciertos vendidos en el Movistar Arena, entre el 21 y 29 de marzo.

El rock también cuenta con varios nombres: Paramore se presentará en el Movistar Arena el domingo 5 de marzo, en un show que agotó todas sus localidades en una hora. Además, se puede mencionar el evento Masters of Rock, que reunirá en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK a leyendas del género como Kiss (en una segunda despedida del país), Deep Purple, Scorpions, Helloween y Skid Row. Por último, destacan los shows de regreso de Los Bunkers en Santiago (11 y 12 de marzo) y Concepción (25 de marzo), como uno de los hitos que marcarán la temporada de conciertos durante el primer semestre.