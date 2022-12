Cuando Pelé fue músico (y conoció a John Lennon): su largo vínculo con la cultura pop

Hizo 1.301 goles en su carrera y ganó tres copas del mundo como jugador de fútbol. La figura de Edson Arantes Do Nascimento, Pelé, ha dado para más cosas aparte de la cancha de fútbol. En 2004, le anunciaba a la revista Placar el cumplimiento de uno de sus grandes anhelos, grabar un disco con sus propias canciones.

“Mi próximo proyecto es grabar un CD con mi música”, aseguró. Y además, señaló que destacados cantantes del país de la samba grabaron canciones suyas, como Elis Regina, Milton Nascimento, Jair Rodríguez y Sergio Mendes. Eso sí, todos lo hicieron con seudónimos, para evitar el rigor de la crítica. “Yo no quería que las personas comparasen y dijeran, por ejemplo: ‘El tipo juega bien, pero en la música es un desastre”, aseguró el “10″.

De hecho, lo consiguió, y en 2016 publicó su primer álbum Pelé Ginga. Orgulloso, aseguró: “Este disco es parte de lo que le dejaré a generaciones futuras”. En el LP, comparte canciones con Elis Regina y Gilberto Gil. En rigor, las canciones con Elis Regina datan de 1969, cuando las grabó para el álbum Tabelinha - Eles X Elas: se trata de Perdão, não tem y Vexamão.

Tanto fue así que en 1977, en compañía del músico brasileño, Sérgio Mendes, compuso él mismo la música incidental del documental Pelé, dirigido por François Reichenbach. Para esta ocasión, cantó dos temas: Ciudade grande y Meu mundo é uma bola. La banda sonora se puede encontrar incluso en formato vinilo.

Dos años después, en 1979, Pelé grabó dos canciones: Moleque Danado y Criança, donde hizo referencia al tema de la niñez. Las ganancias de las ventas de estos singles fueron para la organización del Año Internacional da criança, en Brasil.

El astro reveló que el tiempo para componer lo sacaba entre los partidos. “Cuando era futbolista profesional en Santos, hubo muchos momentos donde pasaba en hoteles sin hacer nada. Mi forma de matar el tiempo era escribir canciones y tocar mi guitarra”, reveló Pelé en conversación con The Guardian.

En esa misma charla, aseguraba que era un compositor prolífico. “He escrito más de 500 canciones. A veces solo escribo la letra. Otras veces vienen con melodía. Siempre voy con mi grabadora y grabo todo lo que se me venga a la cabeza”. Además, aseguró que fue decisión suya la idea de no revelar en demasía esta faceta.

“No quería que el público hiciera una comparación entre Pelé el compositor y Pelé el futbolista. Esa sería una gran injusticia. En el fútbol, mi talento era un regalo de Dios. La música era solo por diversión”, explicó el futbolista brasileño.

En 2020, Pelé presentó su última canción, Acredita no véio, junto a los cantantes Rodrigo y Gabriela.

Incluso, Pelé estuvo cerca de conocer a los Beatles.

De acuerdo al libro Shocking Brazil: Seven Games That Shook the World Cup, de Gilberto Silva y Fernando Duarte, fue el mismísimo Brian Epstein, el manager de los Fab Four quien se puso en contacto con Pelé mientras la selección canarinha se encontraba en Inglaterra para jugar la Copa del Mundo de 1966. “Yo estaba concentrado y me llamó el representante de los Beatles (Brian Epstein), diciendo que querían presentarnos un show. Pero la comisión técnica lo vetó”. Fue el jefe de la delegación, Carlos Nascimento, quien descartó la idea.”Estás loco Pelé. Estos hippies serían una distracción para el plantel y necesitamos tranquilidad (…) No voy a dejar que esos pelucones entren aquí en la concentración”.

Aunque diez años después, en 1976, el astro tuvo su revancha, pues pudo conocer a John Lennon. Nos conocimos en la escuela de lenguas de Nueva York y le enseñé todo lo que sabía sobre cómo tocar la guitarra (…) Me encontré con John Lennon y hablamos sobre eso..”, eso ocurrió mientras Pelé jugaba por el Cosmos, de Nueva York, ciudad en la que el hombre de Imagine residía por entonces.

En la pantalla grande

La vida de Pelé, por supuesto, dio lugar a que cineastas se interesaran por realizar filmes. Al ya mencionado documental de 1977, se suma la biopic Pelé, el nacimiento de la leyenda (2016), dirigido por Michael Zimbalist y Jeff Zimbalist. El largometraje narra la vida del jugador, desde su infancia hasta el título del mundial Suecia 1958 y con los actores Leonardo Carvalho Lima y Kevin de Paula encarnando al astro. Se puede alquilar a través de Apple TV+.

En Netflix, se encuentra el documental Pelé, de 2021, dirigido por David Tryhorn y Ben Nicholas en que se narra su meteórico ascenso hasta su gran performance en el mundial de México 1970. Todo bajo el contexto en el que se encontraba Brasil, bajo dictadura militar. De hecho, en el filme revela cómo era buscado por ambos lados del espectro político para que tomara partido.

Pero quizás el mejor documental para aquilatar el real peso de Pelé como jugador, para quienes no lo vieron jugar, es Pelé Eterno, de 2004, del cineasta brasileño Anibal Massaini Neto, donde no solo se repasa su vida, también lo muestra en sus mejores jugadas. Dribbleando, eludiendo, marcando goles. Se puede ver en Apple TV.

Además, Pelé fue actor. Recordada es su participación en el filme Evasión o victoria, de 1981, que lo reunió con Sylvester Stallone y Michael Caine. Y por supuesto, es uno de los personajes de la segunda temporada de la serie El Presidente, donde es interpretado por Demétrio Nascimento Alves.