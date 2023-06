Aún sin fecha para su regreso a Chile: The Cure es anunciado como artista principal para las ediciones de Primavera Sound en Latinoamérica

Durante este miércoles, las ediciones de Primavera Sound que se realizarán este 2023 en América Latina anunciaron parte de sus line-up. Las ciudades donde el festival llegará este año incluyen Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá y Asunción. Recordar que en el caso de Chile, no contará con su versión local del evento nacido en Barcelona.

Para la versión de Argentina se reveló el cartel completo, el que está encabezado por The Cure, Blur, Pet Shop Boys y Beck. Mientras que para la edición que se realizará en Sao Paulo, la cuenta oficial del evento solo informó que la banda liderada por Roberth Smith sería parte de su versión 2023.

Para Colombia se repite The Cure y Pet Shop Boys, sumando Bad Gyal, Bad Religion y Slowdive entre los headliners para uno de los días del festival. En Paraguay los británicos fueron anunciados también junto a Grimes para el Primavera Day.

En el caso de Chile, aún no hay información de cuándo será la esperada visita de la banda. Sin embargo, la visita de los británicos cada vez está más cerca de ser una realidad, un posible concierto al que mismísimo Robert Smith ha hecho referencia en sus redes sociales. Sin ir más lejos, hace algunos días preguntó a través de su cuenta de twitter: “Alguna idea para una banda local para abrir el show en Santiago”.

Lo cierto es que su concierto en Chile aún no cuenta con un anuncio formal desde alguna productora, pero el intérprete de Just like heaven ha dejado bastante en claro que se realizará. Ya a inicios de mayo, también en Twitter, escribió que la gira pasaría por Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Chile.

Por eso es que el anuncio de los carteles de Primavera Sound pueden entregar ciertas luces de la visita de The Cure a Latinoamérica y para cuando los chilenos podrían reencontrarse con la banda en vivo.

En Argentina, Primavera Sound se desarrollará los días 25 y 26 de noviembre en Buenos Aires. En Brasil, el festival se realizará el 02 y 03 de diciembre, mientras que el Primavera Day en Paraguay será el 7 del mismo mes. Por su parte, Colombia llevará a cabo su edición del evento el 9 y 10 de diciembre. Por lo que a final de año, The Cure estaría girando por Latinoamérica con posibilidad de reencontrarse con el público nacional tras su primera y única visita en 2013.