Cada vez más cerca de Chile: Robert Smith pide recomendaciones de bandas para abrir a The Cure en Santiago

El regreso de The Cure a Chile parece cada vez más concreto. Robert Smith, el líder de la banda, publicó en su cuenta de Twitter una inquietud. “ALGUNA IDEA PARA UNA BANDA LOCAL PARA ABRIR EL SHOW EN SANTIAGO?”, escribió.

Es decir, Smith ya está buscando una banda para el show de apertura en Santiago. Ello ratifica una vez más el anuncio que el propio músico lanzó en sus redes sociales a comienzos de abril: The Cure vendría a Latinoamérica a finales de año.

Como informó Culto, desde hace unos meses una productora local abrió negociaciones hace algunos meses para concretar la segunda vez de los británicos en el país -luego de su debut de 2013 en el Estadio Nacional-, con alta opción de que ahora también se realice en un recinto de alta convocatoria.

En estos días, The Cure se encuentra girando por norteamérica, tras arrancar una gira mundial en Europa y Reino Unido en la que han incorporado algunas canciones nuevas a su repertorio de directo. Estas serían parte de su nuevo álbum Songs Of A Lost World, del que han revelado algunos detalles, pero aún no está disponible.