“Han sido los cuatro años más oscuros de mi vida”: Josh Homme y el disco más difícil de Queens of the Stone Age

Volver a tomar la guitarra y escribir nuevas canciones pareciera una cosa rutinaria para un músico de la estatura de Josh Homme (50), el líder de Queens of the Stone Age. Pero durante los últimos años, su atención y su energía se dispersó entre varias tensiones; muertes, batallas legales, inseguridades. Al final ese mejunje fue el que lo llevó a escribir buena parte del material de In times new Roman, el octavo álbum de la banda que llega este 16 de junio a las plataformas digitales.

“El mundo estaba jodido, y mi mundo estaba jodido, y el mundo de todos estaba jodido, así que hacer un disco no era una prioridad tan grande”, revela Homme en una charla con el señero NME. Y su mundo estaba realmente jodido. La batalla legal que lo enfrentó a su exesposa, la cantante de The Distillers, Brody Dalle, la muerte de amigos cercanos como Taylor Hawkins y Mark Lanegan, entre otros líos, le trastocó sus prioridades.

Queens of the Stone Age

“Creo que cuando estás lidiando con los altibajos extremos de la vida, no te detienes y dices: ‘Realmente debería hacer un disco’. Esas cosas no existen en ese momento. Si tu techo se está inundando, no dices: ‘¡Deberíamos hacer un disco sobre esto!’ Tienes que evitar ahogarte en una inundación”, detalla Homme en la misma entrevista.

En rigor Queens of the Stone Age venían trabajando en el sucesor de Villains (2017) desde hace un tiempo. “Lo grabamos probablemente hace dos años y medio, pero se quedó allí esperando a que lo terminaran. No lo canté hasta noviembre pasado. No había terminado de vivir. Honestamente, probablemente tenía miedo. No estaba listo”, agrega Homme con una franqueza tan cruda como la música de la banda. Algo que ya se puede escuchar en Emotion sickness, el sencillo de adelanto en que Homme repite varias veces la línea “Then my fever broke” (entonces mi fiebre se acabó), manteniendo la habitual fórmula de rock crudo y seco que caracteriza al grupo.

Homme no estaba listo porque aún debía asimilar varias tensiones. Tras su divorcio en 2019, luego de 14 años de matrimonio con Brody Dalle, vino una dura batalla legal por la custodia de sus hijos. Esta no solo implicó un evidente desgaste en las comparecencias ante la corte y sortear los peliagudos laberintos legales. Ambos se acusaron de maltrato físico y de reiterados intentos de agresión tras su quiebre.

Finalmente, fue Homme quien ganó la custodia de sus tres hijos en marzo de 2022, además de una orden de restricción permanente contra Dalle. La clave fue que la cantante de Distillers violó el acuerdo de custodia 50/50 al impedir que los niños vieran a su padre, por lo que fue declarada en desacato. La situación se agravó debido a los conflictos desatados por la nueva pareja de la artista, Gunner Foxx, a quien Homme acusó de interferir intencionalmente en los tiempos de custodia con sus hijos.

Josh Homme

La muerte ronda a Homme

Como si todo el embrollo no bastara, Homme además debió llorar la partida de algunos de sus amigos. Partiendo por el suicidio de Anthony Bourdian, en 2018, de quien era muy cercano, al que le siguió la muerte del ex líder de Screaming Trees, Mark Lanegan (quien integró Queens of the Stone Age durante un tiempo), y Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters de sonrisa ancha. Una serie de pérdidas que mandaron a Homme a la lona. “Cuando comenzó la pandemia, yo estaba en un exilio autoimpuesto -dijo en charla con la revista Visions en mayo pasado-. No podía hacer música en ese momento, no estaba mental ni emocionalmente preparado para ello. Perdí amigos, perdí a mi familia y vi la devastación que puede causar el dolor”.

En total, dice Homme a NME, en el último tiempo perdió 11 amigos. “Llegar a aceptar esos momentos... ha sido... No creo haber aprendido tanto en un corto período de tiempo. Todavía puedo amar a todos, aunque ya no estén. Todavía puedo amar a todos”, detalla. Quizás eso explica la línea “La gente va y viene con la brisa/¿Para toda la vida? posiblemente”, que se escucha en Emotion sickness.

Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters fallecido en marzo de 2022

Con todo, Homme dice que la cercanía de la muerte, potenciada por los días de la pandemia, le dejó una enseñanza. “La pandemia ha sido una bendición en ese sentido, porque nos ha hecho a cada uno de nosotros la misma pregunta simple: dime las cosas que son absolutamente importantes para ti, porque eso es todo lo que necesitas”.

Como si no faltaran los golpes, promediando la quincena de junio Homme reveló a la revista Revolver que en 2022 le fue detectado un cáncer del que no entregó más detalles. Sin embargo, tras someterse a una cirugía que calificó de “exitosa”, ya estaría superado. “El cáncer es solo la cereza del pastel de una época interesante, ¿sabes? Estoy extremadamente agradecido con poder superarlo y sé que miraré hacia atrás como algo que fue difícil, pero me habrá hecho mejor persona”, detalló. Pero lanzó un oscuro balance de su último tiempo. “Han sido los cuatro años más oscuros de mi vida (…). Me plantearé mi nueva vida a partir de todas esas piezas”,

El nuevo álbum de diez canciones que fue terminado en el estudio de Rick Rubin en Malibu (aunque este no las hizo de productor), de alguna forma califica en el ítem de discos de pandemia, no solo por un asunto temporal. También por el mensaje que lo cruza de principio a fin. El enfrentarse con la muerte y el fin del matrimonio como experiencias vitales, le dieron a Homme una reflexión sobre las cosas sencillas. Y afortunadamente, allí está la música. “Creo que en este viaje de Queens of the Stone Age, no queda armadura. Solo se trata de adentrarse más en la oscuridad. Esa es la manera que debe ser”.