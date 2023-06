Slowdive regresa a Chile en diciembre

Slowdive, grupo integrado por Rachel Goswell, Neil Halstead, Christian Savill, Nick Chaplin y Simon Scott, alistan su regreso a Chile el próximo 4 de diciembre en Teatro Coliseo.

Tras debutar en Santiago en 2017 en la primera edición del festival Fauna Otoño, los británicos conformados en 1989 volverán con nuevo disco bajo el brazo Everything is alive, que será editado el 1 de septiembre. De esta producción ya adelantaron el sencillo Kisses que se encuentra disponible en plataformas digitales.

Everything is alive estará compuesto por ocho canciones, con un enfoque más electrónico y minimalista. Está dedicado a la madre de Rachel Goswell y el padre de Simon Scott, quienes fallecieron en 2020: “Hubo algunos cambios profundos para algunos de nosotros personalmente. Esa encrucijada se refleja en el tenor emocional de muchas capas de la música de Slowdive; el disco está cargado de experiencia, pero cada nota está equilibrada, es sabia y necesariamente inclinada a la esperanza” señaló Goswell.

Slowdive es una de las bandas ícono del género shoegaze, que se formó a fines de los años 80′s, carrera que se extendió hasta 1995. Durante ese periodo, editaron álbumes como Just For a Day (1991), Souvlaki (1993), Pygmalion (1995), además de los EP´s Slowdive, 5EP y Outside Your Room. En 2014 regresaron a los escenarios, lanzando en 2017 su disco homónimo. Parte de esta discografías podrá ser escuchada en vivo y en directo por sus seguidores locales el próximo 4 de diciembre.