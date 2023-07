Elizabeth Subercaseaux, escritora: “Tengo la ilusión de que en Chile volvamos a ser hermanos”

Al enterarse de que un nuevo proceso constituyente se pone en marcha, Pito Balmaceda y Alberto Larraín deciden postularse para ser parte del nuevo organismo, uno por RN y otro por la UDI. Así llegan al Consejo Constitucional, y una de sus comisiones decide sesionar nada menos que en un Club de Golf.

Así comienza la trama de la nueva novela de la escritora chilena Elizabeth Subercaseaux. Se llama La constitución del golf, y la publica a través de Editorial Catalonia. En sus páginas, revisa el actual proceso constituyente pero con una mirada humorística El libro es parte de la saga que la misma autora ha creado basándose en personajes de la cota mil, llamada Barrio Alto.

Foto: Clara Letelier.

“Yo elegí la clave de humor para este libro con el afán de bajar un poco la toxicidad, el odio entre hermanos, el partidismo enfermo. Por eso lo elegí, no para reírme de nadie ni de nada. El humor, Pablo, lo salva todo, no hay nada más sanador que reírse un poco, de nosotros mismo para empezar a conversar. La Constitución del Golf es el retrato de un momento muy auspicioso para la derecha en Chile, hecho en clave de humor y es un libro que hay que leer desde la buena fe y el sentido del humor, no desde el partidismo ni el chaqueteo”, comenta la misma autora a Culto.

¿Cómo surgió la idea de escribir esta novela?

La derecha chilena está viviendo un momento de gloria. Ha tenido importantes triunfos electorales, primero con el “Rechazo” y luego con la elección de consejeros que están colaborando con la escritura de una nueva Constitución. La idea de escribir esta novela surgió en el seno de una conversación con las tres amigas a quienes la novela está dedicada. ¿Por qué no escribir en clave de humor este momento de gloria de la derecha con todas sus aristas? ¿Por qué no bajarle un poco el tono a la tragedia? ¿Acaso en Chile no podemos reírnos de nosotros mismos? ¿Hasta eso lo hemos perdido? ¿Todo tiene que ser dramático, definitivo, espantoso, sin vuelta? ¿Siempre va a estar la mitad del país aportillando a la otra mitad? ¿Nunca vamos a poder mirarnos como hermanos?

La historia la cuenta desde el punto de vista de Chile Vamos..¿Porqué eligió la ópitica de la derecha?

Primero, porque los cinco libros de la serie Barrio Alto están contados desde la óptica de la derecha. Y segundo porque Chile Vamos está viviendo un muy buen momento político en el cual se da una situación que no deja de ser paradójica: el ala de la derecha que va a terminar definiendo cómo será la Constitución que se apruebe o se rechace en diciembre, es el Partido Republicano, justamente el único partido de la derecha que prefiere quedarse con la Constitución que ya tenemos. Y eso deja a Chile Vamos en una situación compleja. De esa situación compleja trata este libro, en clave de humor.

Foto: Clara Letelier.

Lo más llamativo es el hecho de que una de las comisiones sesiona en un Club de golf. “Los consejeros de esa comisión viven todos en el barrio alto y son todos socios del club de golf, y por lo tanto eligen sesionar allí. Y además porque los otros cuatro libros de la serie Barrio Alto giran en torno al Club de Golf”, señala la autora. Sin embargo, para ella lo importante es otra cosa: “No hay que olvidar lo más importante: esta es una ficción. Ninguno de estos personajes existe en la realidad. Este Club de Golf de mi novela tampoco existe en la realidad. En este libro hasta los personajes reales, que aparecen, son irreales”.

Con mordacidad, usted parece reírse un poco de la nueva Constitución. ¿La suya es una crítica a la clase política, al proceso o al hecho de crear una nueva Constitución?

Le agradezco que me haga esta pregunta para aclarar varios conceptos. Una novela en clave de humor no significa que el autor se esté riendo de alguien o de alguna circunstancia. ¡Cómo se le ocurre que me voy a reír de la creación de una nueva Constitución! Mi libro no tiene nada que ver con lo que usted señala. Lo que se pone en clave de humor, aquí, es el hecho de que para Chile Vamos, un conglomerado que está luchando por librarse de la mochila de Pinochet, por ser una derecha progresista, por hacer una Constitución que consagre a Chile como un estado social de derecho, en esta pasada tiene que vérselas, no con el Partido Comunista sino con un ala más extrema de su propio sector. Y tiene que llegar a acuerdos con un partido político que declara que el dictador Pinochet es un “estadista”, justifica el golpe y además declara que si el proyecto de nueva Constitución es rechazado, a ellos no les importa porque prefieren la Constitución que ya tenemos.

Y en cuanto a si hay en este libro una crítica a la clase política, es cosa de leer la novela. No la hay. Esta es una novela que retrata el momento político de la derecha y desde esa óptica es concliadora y optimista, se la mire desde donde se la mire.

¿Qué busca generar en el lector con esta novela?

La ilusión de que en Chile volvamos a ser hermanos. De que un militante del Partido Comunista se enamore de una “pelolais” de Evopoli. De que Daniel Jadue quiera entrar a tomarse un trago al Club de Golf y nadie se caiga de espaldas. De que un miembro del Partido Republicano sea capaz de pedirle disculpa a una de Chile Vamos por haberla difamado. De que un Frenteamplista sueñe con abrazar a un derechista… todo lo que está en mi novela. Eso es lo que quisiera generar en el lector: una ilusión de un Chile donde podamos mantener nuestras diferencias sin cancelarnos los unos a los otros. Que el lector sea capaz de reírse, dejar de lado el fanatismo político, y reírse, porque donde no hay humor, hay dogma. Alguien dijo que la vida hay que tomarla con amor y con humor. Con amor para comprenderla y con humor para soportarla. Y eso busco general en el lector, un poco de risa para soportar mejor el momento difícil por el cual atraviesa Chile.