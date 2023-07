Álvaro Scaramelli recuerda a Parived: “Lo conocí cuando se creía Jesucristo, era místico y encachado”

Además de músico y compositor de larga trayectoria, Álvaro Scaramelli también ha tenido inquietudes vinculadas con la espiritualidad y el crecimiento personal, de hecho, ha publicado tres libros sobre el tema. Ese camino lo llevó a cruzarse con Marco Antonio López, Parived, el exmarido de la conductora televisiva Tonka Tomicic, imputado por el llamado “caso relojes”.

Scaramelli detalló la historia en su visita al programa Not News, de Viax, conducido por Nicolás Larraín. Este le preguntó si ha seguido algún gurú y, en broma, le lanzó el nombre de Parived. Para su sorpresa, el hombre tras hits como Derriba los muros, detalló su particular historia con él.

“Lo conocí en la época en que se creía Jesucristo”, contó el músico. “Lo conocí en los años 90′, por ahí. Él andaba en Pucón, había estado en la India con su hermano, venían de Brasil. Conocí al hermano, es mucho más místico él, pero Parived tenía una onda, era como buenmozo, se dejaba el pelo largo, se ponía unas túnicas tipo Jesucristo, meditaba, tenía todo ese cuento”.

Después, Scaramelli profundizó. “Ellos (Parived y su hermano) tenían un restorán de comida Hindú en Pucón, en uno de estos veranos en que se hacen emprendiemientos y nosotros teníamos una tienda de ropa al lado. Era bien místico y era encachado, tenía como un aura, era un personaje”.

El músico aclaró que no tuvo mayor contacto con Parived, aunque “mi exseñora lo conocía mucho más que yo, era amiga de él”, aunque no quiso entrar en mayores detalles. Aunque, en broma, remató asegurando que en esa época no le ofreció relojes ni joyas.