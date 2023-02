Tonka Tomicic enfrenta el caso relojes y anuncia quiebre con Parived: “Decidimos separar nuestras vidas”

Días difíciles son los que vive la conductora de televisión, Tonka Tomicic. En el plano familiar ha debido afrontar la compleja situación judicial de su marido, Marco Antonio López Spagui, más conocido como Parived, quien quedó con arraigo nacional tras ser formalizado durante este jueves en el 1° Juzgado de Garantía de Santiago por su presunto vínculo con el llamado Caso Relojes.

Luego de emitirse una orden de detención en su contra, Parived decidió presentarse voluntariamente ante la justicia. A la espera de la audiencia, realizó escuetas declaraciones: “Estoy tranquilo. Confío plenamente en los tribunales de Justicia”. Luego, la Fiscalía Occidente -en la persona del fiscal Eduardo Baeza- lo acusó por los delitos de asociación ilícita, receptación aduanera y delitos tributarios.

Marco Antonio López, alias Parived, se entregó a la justicia y fue formalizado.

El caso marcó la semana. El pasado 31 de enero la PDI allanó el departamento que Parived comparte junto a Tomicic en la comuna de Vitacura. Como informó La Tercera, en esa ocasión se incautaron 36 especies de la pareja, incluyendo sus anillos de matrimonio; solo ella estaba en el domicilio en el momento del operativo.

La situación coincidió con el reciente regreso de la conductora a las pantallas, en el marco del Festival de las Condes, un evento del que es su conductora histórica, en tándem con Pancho Saavedra. Así, a contrapelo de su habitual bajo perfil fuera de los sets y el celo con que resguarda su vida privada, Tomicic rompió el silencio y accedió a una entrevista con el matinal Tu Día, del Canal 13. Una jugada que ocurre a semanas del arranque de la edición de regreso del Festival de Viña del Mar, que la estación del grupo Luksic transmitirá junto a TVN.

La entrevista se realizó en vivo pasadas las 13.00 horas, a través de la señal online de la estación, ya que buena parte del programa se dedicó a la cobertura de los incendios forestales en la región del Ñuble. Pese a todo, se trataba de un escenario familiar para Tomicic, tras realizar por años la labor de conductora en matinales como Buenos días a todos (TVN) y Bienvenidos (Canal 13). En la ocasión, fue entrevistada por los conductores, José Luis Repenning y Priscilla Vargas.

“Estoy de varias formas, no hay solo una emoción que está conmigo. Dentro de todo estoy tranquila, pero a veces siento rabia, mucha tristeza y también impotencia, porque ver que hablan de ti en los medios, es parte de”, arrancó la conductora.

“Doy esta entrevista porque siento que tengo que dar vuelta la página, y la única que puede dar vuelta la página soy yo, en el sentido que llevo mucho tiempo aguardando silencio y ese silencio me ha jugado en contra. Ese espacio de silencio ha generado que los medios avancen, como mi voz no ha estado presente, se ha armado un relato que no es real”.

Tonka Tomicic abordó el caso desde el comienzo y detalló que estaba enterada de la investigación en que se involucró a Parived. “Manejábamos la información desde hace mucho antes, (del reportaje de Ciper). Cuando vi el mensaje no me sorprendió, pero no puedo negar que fue un balde de agua fría porque entendía lo que iba a significar para mi y mi familia. Sabía que lo que iba a enfrentar era muy fuerte”.

Consultada si habló en su momento con Parived, detalló: “Él me dijo que había actuado correctamente y lo iba a demostrar en la justicia. Yo creo que va en ese camino”,

La animadora insistió que “me han involucrado en algo en que no estoy involucrada, como dijo el Fiscal yo no estoy siendo investigada, no estoy involucrada, pero siento que mi voz no ha tenido la potencia que han tenido otras voces y eso no es justo (...) es bueno que me escuchen, lo merezco”.

En lo personal, dijo que “fue súper difícil estar en pantalla, tener que hablarle al público y dar a entender en un comunicado lo que estaba pasando ¿qué tengo que hacer yo en una noticia policial? nada”, señaló.

La separación

Sobre su relación con López, con quien estaba casada desde 2014, señaló que “obviamente que hay conflictos, una cosa así detona muchas cosas, pero es muy distinto que tu problema se televise, cambia el tono, la conversación, no es fácil. Fue difícil dar ese comunicado, fue difícil seguir el programa, pero al interior de una casa...las cosas se remueven”.

Pero, en una información que no se conocía, señaló que desde hace un tiempo está separada de López. “Hace un tempo venimos conversando la opción de dividir nuestro caminos, no tiene que ver con esto, es una cosa circunstancial, calzaron los tiempos, pero uno no termina una relación de 20 años de un día para otro; decidimos separar nuestras vidas”.

Además, abordó cómo enfrentó lo ocurrido. “Lo que pasó esta semana no estábamos preparados, pero va en carriles separados. Esto no lo precipitó, seguimos siendo amigos, yo le deseo lo mejor. Pero calzaron los tiempos. Estábamos terminando nuestra relación”.

“El cerrar un ciclo te permite abrir otro, he llorado...claro que he llorado...me ha dado rabia...he tirado garabatos...”, también detalló algunos de sus proyectos recientes como su programa en YouTube, un diplomado en literatura en la Universidad Adolfo Ibáñez, una productora.

Sobre el allanamiento de la PDI al domicilio de la pareja, contó: “Marco Antonio no estaba. Yo estaba, yo los recibí, hicieron su trabajo los detectives. Él no estaba, se va a caminar a un cerro que está cerca. Es terrible, es...uuf. No sé cómo expresar eso, porque es muy fuerte que revisen tu departamento. te sientes super vulnerado, indefenso, en una situación difícil”.

“Se llevaron mis cosas, un collar de perlas, un reloj mío, el anillo que gané cuando salí Miss Chile, unos anillos que me regalaron mis primas de Croacia, cosas que tengo desde hace mucho tiempo y también algunas fantasías que uso se fueron en esa cajita”

“También se llevaron mis argollas de matrimonio”, añadió.

Además, señaló no conocer ni tener vínculos ni deudas con Harold Vilches, el “Rey del oro”, de quien se dijo que le compró monedas. “Esta persona miente, yo no le debo dinero, no conozco a esa persona”, aunque señaló que en su momento, le señaló a Parived que “en buen chileno, me parecía una mala junta”.

Remarcó en varias oportunidades que ella no está relacionada con el caso. “Es duro, es difícil, pero cómo puedes establecer la verdad si no entregas las pruebas, no enfrentas la justicia ni te defiendes”

“Después de un año el fiscal declara enérgicamente que yo no tengo nada qué ver con este caso, que no tengo relación con esto. Ahora me estoy dando una chance de liberarme del caso, de pensar en un nuevo tiempo de vida profesional, personal”.

“Me ha afectado en lo personal, porque uno trabaja con las imágenes”, agregó.

Consultada sobre el momento en que Parived enfrentó a la Justicia, detalló que “no soy tan consumidora de redes sociales ni de TV, pero cuando prendes las noticias a las nueve de la noche y ves tu cara asociada a crónica roja, te da vergüenza. Yo confío en la justicia, no fue un mal día ayer. Que quedara en libertad es un buen indicio. Yo por supuesto creo en lo que me dice Marco Antonio”.

“Siento que puedo caminar tranquila y tengo la frente en alto. cuando prendes la TV y te ves en la crónica policial, es terrible. Yo no fui criada para eso. Es casi como ver una película y tú no elegiste ser la protagonista. Yo no me voy a quedar escondida, no me voy a quedar en el suelo, soy una mujer sensible, pero fuerte”.

“Yo creo que el juicio mediático ha sido descarnado e injusto”, remarcó.