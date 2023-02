Tras el caso relojes: ¿cuál es el futuro de Tonka Tomicic en televisión?

La noticia es una de las más comentadas de la semana: este martes, agentes de la PDI allanaron la casa de Tonka Tomicic, en el marco de la investigación que involucra a su pareja, Marco Antonio López —conocido popularmente como Parived—, por los presuntos delitos de lavado de activos, receptación y contrabando de relojes y joyas de lujo.

Hace solo una semana, la presentadora había sido la encargada de animar el Festival de Las Condes junto a Pancho Saavedra, una instancia que significó su regreso a la primera línea de Canal 13 tras varios meses (lideró el rating del sábado 28 de enero con 10,1 puntos) y en la que se le vio con la característica desenvoltura que la llevó a ser la animadora más creíble de Chile (encuesta Wikén-GfK Adimark, 2018).

Asimismo, a mediados de enero compartió que terminó las grabaciones de la primera temporada de Tenemos que hablar de sexo, un programa disponible en Youtube en el que se desempeña como productora ejecutiva, además de salir en pantalla.

Pero ese renacer laboral de la ex modelo cambió nuevamente el 31 de enero, cerca de las 9:10 AM.

Según informaciones reunidas por La Tercera, la diligencia de la PDI duró 35 minutos, en los que una comisaria le pidió a Tonka Tomicic que revelara la ubicación de elementos electrónicos y joyas de alto valor en su hogar. La policía buscaba objetos personales de la pareja para analizar un supuesto origen fraudulento, aunque la defensa del anticuario asegura que el procedimiento se desarrolló únicamente para dañar su honra.

Lo cierto es que mientras se desarrollaba el acto, Parived daba un paseo por los cerros ubicados en las cercanías de la residencia en Vitacura.

La animadora se encontraba sola con los investigadores policiales, desconcertada ante su inesperada visita por el caso relojes.

“¿Qué estrella cae sin que nadie la mire?”, dice Bolaño que dijo William Faulkner. La estrella es, en esta línea de tiempo, Tonka Tomicic, ex modelo, animadora y tal vez la figura femenina más gravitante de los últimos años en la pantalla chica. Pero una serie de polémicas tras el estallido social y la investigación penal que involucra a su esposo, el llamado caso relojes, parecen haber dado un golpe de timón a su carrera y sus intentos por retomarla.

Los tensos episodios de Tonka en Bienvenidos

La caída de Tonka Tomicic en televisión se remonta a por lo menos un par de años, y en parte, estuvo motivada por una serie de momentos incómodos que protagonizó la animadora mientras estaba en el estudio de Bienvenidos.

El que probablemente más recordarán los espectadores ocurrió el 29 de noviembre de 2019. Todo sucedió en cosa de segundos, pero quienes vieron la escena en el extinto matinal de Canal 13 la guardarán en su retina para siempre. Para ese momento, Tonka era probablemente el rostro televisivo más significativo del ex canal del angelito.

Eran semanas donde la cobertura del estallido se tomaba la pantalla chica. Esa mañana Hermógenes Pérez de Arce estaba invitado al matinal, junto a figuras del mundo político como Carlos Ominami, Pablo Vidal y el analista Alfredo Joignant.

Luego de que Pérez de Arce dijera que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos eran falsas, Tonka reaccionó inmediatamente. “No sé si me corresponde o no, pero no se puede compartir el espacio televisivo con una persona que está negando parte de la historia de Chile”, advirtió la conductora.

“Si les molesta que yo esté aquí porque disiento, me voy”, dijo el abogado. Poco después, Tonka le pidió directamente retirarse del estudio: “No me parece lo que usted está haciendo (...) discúlpeme, pero siento que no corresponde”. Al final, Pérez de Arce salió molesto del set. La tensión llegó a tal punto que podía sentirse fuera de la pantalla.

La decisión que tomó Tonka traería consecuencias tanto para ella como para el canal. Para intentar dar una señal, el propietario de Canal 13, Andrónico Luksic, dejó en claro que no estaba de acuerdo con los dichos del abogado y, al mismo tiempo, que él no se relacionaba con la editorial de la casa televisiva.

“Luego de haber visto el video, creo que fue una equivocación grave haber invitado al señor Hermógenes Pérez de Arce hoy. Mis disculpas a los televidentes”, escribió el empresario en un tweet.

Max Luksic, su hijo y director ejecutivo del canal, también entregó una declaración pública sobre el tenso episodio. “El canal lamenta la forma en que se puso término a la intervención del señor Pérez de Arce en el programa, y le pide disculpas por el mal rato que esto le pudo haber ocasionado”, dice el comunicado.

Pero eso no llegó hasta ahí. Días después, Tonka y otros miembros de Bienvenidos fueron llamados a una reunión por parte del alto mando de Canal 13: el director ejecutivo, Max Luksic, y el director de programación, José Miranda. En el encuentro, según informó La Tercera, los más altos ejecutivos le hicieron ver al equipo —incluida Tonka— que no estaba permitido que tomaran decisiones por sí mismos, ya que tenían que regirse por los criterios editoriales de la señal.

La reunión se dio también porque el inconveniente con Pérez de Arce no fue el único que tuvo que enfrentar la animadora en esas semanas de agitación social. Antes, Tomicic protagonizó un encontrón en pantalla con el senador José Miguel Insulza, en medio de un debate por los sueldos de los parlamentarios.

“Yo creo que les debería dar vergüenza”, fue la frase que emitió la conductora al parlamentario. “Yo no le he preguntado cuánto gana usted Tonka. ¿Y no le da vergüenza?, con mucho respeto”, le contestó Insulza.

Tonka fuera de pantalla y el final del matinal

Tras diez años al aire, en julio de 2021 se anunció que Bienvenidos, el programa que conducía Tonka Tomicic en Canal 13, llegaría a su fin. Fueron varios factores los que motivaron la decisión de que terminara el programa, pero el principal era que sería reemplazado por otro más acorde a la contingencia nacional, uno que pudiera competir con los contenidos del líder del segmento, Contigo en la mañana de CHV.

Pero en ese nuevo matinal no había ningún rol contemplado para Tonka. Quienes la vendrían a reemplazar en la conducción serían las periodistas Mirna Schindler y Ángeles Araya, lo que luego se concretó en el programa Tu Día.

Según comentó Tonka por esos días, su estadía en el matinal fue una “escuela para toda la vida” y apuntó que se vendrían “nuevos desafíos en Canal 13″.

“Bienvenidos cumplió un ciclo y es importante también atreverse a hacer giros en la vida”, dijo a La Tercera. Y aunque la animadora mantiene un contrato vigente hasta 2024 con la señal y asumió la conducción del programa Los 2000, junto al periodista Emilio Sutherland, lo cierto es que la salida de Tomicic del matinal terminó por relegar su protagonismo en Canal 13.

El vínculo de Tonka con el caso relojes

En agosto de 2021 se vinculó por primera vez a Parived con una investigación por contrabando encabezada por el fiscal Eduardo Baeza. Para defenderse, el anticuario utilizó la cuenta de Twitter de su esposa, Tonka Tomicic, que tiene más de 1 millón y medio de seguidores, donde desmintió haber cometido delito alguno.

“Quiero ser tajante y claro: jamás he incurrido en algún tipo de conducta reñida con la ley, ni menos involucraría a mi familia en una situación de esa magnitud”, se leía en el tuit.

Sin embargo, la ex modelo sí estuvo implicada, pues en el expediente de la investigación consta que Parived utilizaba el talonario de cheques de su esposa para las compras de relojes y joyas por las que es investigado.

Además, la PDI intervino llamadas telefónicas entre López Spagui y algunos prestamistas, donde en una ocasión menciona a Tomicic, ya que desconocidos le estaban escribiendo porque tenían cheques protestados de ella. “La Tonka se puso súper nerviosa”, le dice en la llamada a Daniel Goñi, el joyero de lujo a quien Parived le compró los relojes.

“Es posible observar que López realiza diversos negocios, utilizando frecuentemente cheques a nombre de su cónyuge, Tonka Tomicic, demostrando preocupación porque la habrían contactado directamente a ella para cobrar cheques protestados por negocios relacionados con la compra y venta de relojes, haciendo hincapié en que él es el encargado de los negocios y los pagos de esos documentos”, declaró la PDI.

De la misma forma, la policía intervino en conversaciones que Parived sostuvo con dos traficantes de joyas y relojes. Uno de ellos presumía que “hace negocios con el marido de la Tonka”. También dijo que “(Parived) está más cagado que él, que le vendió cuatro Rolex en 25 millones y que le han salido malos los cheques”.

Según dio cuenta LT, esos cheques estaban, nuevamente, a nombre de Tonka Tomicic, e incluso, cuando los imputados increparon a López Spagui que “cómo era posible que fuera millonario y le protestaran los cheques”, el hombre les respondió que él no tenía dinero, y que el departamento de US$ 2 millones en el que vivía, está a nombre de su esposa.

“A esa persona no la reconozco”

En abril de 2022, Tonka Tomicic habló con Pancho Saavedra sobre el caso. En un live de Instagram, antes de que el animador le preguntara sobre su implicación, la ex modelo adelantó que se consideraba “súper reservada, pésima para dar entrevistas” e incluso confesó que las personas en realidad no la conocían, solo el lado laboral “donde uno filtra emociones, la personalidad, pero es distinto a mostrar algo más íntimo”.

Entonces Saavedra hizo la comparación de, primero, estar en el canal y en el hogar de las personas, para después pasar a estar en su casa, con su marido, mirando cómo en los medios de comunicación hablan sin cesar sobre las acusaciones a su cónyuge.

“Fue un golpe muy fuerte. Es muy potente prender la televisión y verte en el espacio de temas policiales, estar del otro lado, estar expuesta”, confesó Tomicic. “Yo veía los programas y decía ‘de la persona que están hablando, no soy yo. A esa persona no la reconozco’, porque decían que yo estaba involucrada en situaciones horribles, pero yo no he hecho nada”, dijo la animadora.

Además, recalcó que en la carpeta que se filtró “ilegalmente” y dio pie a que se mediatizara el caso, existen “muchas personas investigadas”. Reconoció que entre esas está su esposo, quien, por ser pareja de ella, considera que es la razón por la cual el foco está en su nombre.

Sin embargo, el apoyo de Tonka hacia Parived, por lo menos hasta el momento de la entrevista, pareciera ser incondicional: “Marco Antonio me ha dicho que él actuó de manera correcta y por supuesto que le creo. Soy su mujer y la base de un matrimonio, de una relación, es la credibilidad y la confianza. Es un compañero de vida, son 20 años (...) Como su mujer, lo acompaño, estoy con él, le creo”, declaró.

Tras el caso relojes: ¿cuál es el futuro de Tonka Tomicic en la TV?

Mucha expectación causó el anuncio de que este año sí se realizará la popular inauguración del Festival de Viña 2023, ahora renombrada como “Noche Cero: La nueva gala”. Y es que la gala había sido cancelada inicialmente hasta el 2024.

La noticia emocionó aun más a los fanáticos cuando se confirmó que Tonka Tomicic, quien ya había sido animadora del festival hace diez años, volvería al escenario, pero esta vez de la icónica ceremonia inaugural, junto a Eduardo Fuentes.

Sin embargo, los últimos hechos en la vida de la presentadora de televisión generaron dudas de si todavía podrán verla el 17 de febrero, en el inicio del Festival de la Canción.

“Ella venía con buen éxito en el Festival de Las Condes. Si la sacan, es pegarle en el suelo”, comentó el periodista de espectáculos, Manu González.

“Hoy hubo una nueva reunión sobre el festival entre directores de ambos canales (Canal 13 y TVN). Ya no hay nada que hacer. Tonka va. El año pasado pasó lo mismo. Hasta ahora, Tonka va. No la van a sacar porque tiene un año de contrato más”, comentó la periodista Paula Escobar al diario La Hora.

El reportero de La Cuarta, Juan Carlos Muñoz, explica a La Tercera que los últimos antecedentes del “caso relojes” podrían tener sus consecuencias. “Creo que igual le afectará. Cuando explotó todo la otra vez estuvo alejada de la pantalla. Ahora dijeron que no la sacarán de la gala de Viña. Lógico igual, porque sería muy evidente que es por el tema de los relojes”, declaró, “pero después de eso no sé si la expongan tanto en el 13″.

“Al menos hasta que se aclare todo”, añade el periodista de El diario pop.

“El futuro inmediato de Tonka Tomicic en televisión yo lo veo complejo, porque hay un valor muy importante para los rostros y sobre todo para ella (que además de ser animadora de televisión, es rostro de marcas comerciales), que tiene que ver con la credibilidad”, dice a La Tercera la panelista de Zona de Estrellas y editora en Publimetro, Cecilia Gutiérrez.

Luego agrega: “Su credibilidad en este momento está en jaque. Podría no estarlo si solo su marido estuviera involucrado en el tema de los relojes, pero lamentablemente ella es mencionada en la investigación y aparece además firmando documentos. A pesar de que ella judicialmente no ha sido investigada, ni inculpada, ni formalizada de ninguna forma, la opinión pública sí se crea una visión con respecto a eso y duda”.

Para el editor de Glamorama, Cristían Farías, “Tomicic ya se hundió y ahora debe resurgir de las cenizas. Lo tiene todo. Adaptarse a una nueva pantalla chica sin los sueldos de siete ceros ni figuras que no se manejen en todos los ámbitos, desde la cocina a la actualidad y la política”.

Al ser consultados por La Tercera, desde Canal 13 prefirieron no referirse al tema.