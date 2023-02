Anillos de matrimonio, un Rolex y joyas: ¿Qué incautó la PDI en la casa de Tonka Tomicic y Parived ?

Una escena que quedará grabada en la memoria de la animadora Tonka Tomicic es la que enfrentó la mañana de este martes 31 de enero, cuando a eso de las 9.10 de mañana un grupo de 12 detectives de la brigada de robos de la PDI llegaron hasta su domicilio ubicado en la comuna de Vitacura. Sabía que su esposo, el anticuario Marco Antonio López, más conocido como Parived, es imputado en la investigación del denominado “Caso Relojes” -donde la Fiscalía Metropolita Occidente investiga un red dedicada a la comercialización de joyas robadas-, pero al ver a los funcionarios policiales registrando sus pertenencias quedó desconcertada.

Treinta y cinco minutos duró la diligencia liderada por una comisaria que, con orden judicial en mano, le pedía a la exmodelo mostrar dónde se ubicaban joyas, elementos de valor y dispositivos electrónicos. En ese momento, Parived había salido a caminar a los cerros cercanos al inmueble, por lo que Tomicic debió enfrentar sola a los efectivos que registraban el departamento.

En total, de acuerdo con el acta de incautación, la PDI se llevó 36 especies de la pareja, incluidos sus argollas de matrimonio, el anillo que López le regaló a la animadora cuando se comprometieron y el que él recibió de su maestro.

Según el detalle, además, se llevaron varios anillos, pulseras y collares de metal, además de una caja de la marca Tiffany & Co y otras tres de madera.

Pero lo que más le habría dolido a la conductora, como dan cuenta fuentes conocedoras del procedimiento, es que también los detectives le incautaron joyas que heredó de su abuela: un anillo y un collar de perlas. A eso se suma, un reloj marca Rolex y una Estrella de David de oro.

“Fue para dañar su honra”

Luego de que se hiciera público el procedimiento, abogados que están asesorando a Marco Antonio López en este proceso fueron tajantes en que hubo vulneraciones. Por lo mismo, pidieron que esta jornada se desarrollara una audiencia de control judicial donde el Ministerio Público pudiese explicitar si su cliente es blanco de la indagatoria por contrabando de relojes y joyas de lujo.

“La investigación desde hace dos años y medio no ha variado absolutamente en nada. Estábamos dispuestos a entregar lo que fuera necesarios y se hace esta incautación donde se llevan puras cosas sin sentido. Los anillos de bodas, unas cajitas vacías, un reloj que está con su certificado de origen y unas cosas de fantasía. No tienen ninguna relevancia esto para la investigación, salvo enlodar su honra y perjudicarlos”, manifestó a La Tercera PM el abogado Mario Vargas.

Según el profesional, la misma carpeta de la investigación descarta que su representado haya adquirido especies robadas o tenga participación en la banda que está siendo investigada.

De acuerdo con la defensa, en contra de Parived sólo habría una declaración casi forzada de un delincuente. “Esa declaración está hace mas de un año y medio, es de un lanza internacional que declara dos veces ante la PDI y unos funcionarios que ya están removidos de la institución y que están condenados en esta misma causa porque recibieron sobornos. En la primera declaración de este niño nunca dice nada en relación a mi cliente, pero en la segunda declaración le insisten en que si conoce o sabe de Parived y su señora, y él dice que le han contado que él compra relojes robados. Un lanza internacional”, expuso Vargas.

“No hay ningún antecedente que relacione a mi cliente con algún elemento robado. Hasta donde yo entiendo no es ningún delito pedir plata prestada. Estrella Dinamarca y Domingo Jalil dicen que nunca le han vendido nada. No hay antecedentes serios. Se reunió con Harold Vilchez (denominado rey del oro), pero eso se sabe desde hace años, qué relevancia puede tener que se junte con quien sea ¿tendría que pedirle los antecedentes policiales para conversar? Lo único importante es que no existen hechos que puedan ser constitutivos de delitos”, agregó el abogado.

Con todo, la Fiscalía pudo acreditar esta misma jornada los antecedentes que hay en contra del anticuario ante el primer juzgado de garantía de Santiago, instancia que dictó la orden de detención en su contra.