Peleando voto a voto: la tensa antesala del PS para decidir si pactarán con Socialismo Democrático o Apruebo Dignidad

La mesa directiva del PS se reunió, a primera hora esta mañana, para preparar lo que será la comisión política del partido que está citada para este miércoles, a las 20.00. A diferencia de lo que fue la tensa y crispada cita de la directiva del martes, la de esta jornada estuvo calmada.

Los ánimos de los dirigentes socialistas quedaron caldeados luego de un fuerte encontrón que tuvo la timonel del partido, Paulina Vodanovic, y el secretario general, Camilo Escalona. Ambos son de lotes distintos y defienden tesis políticas contrarias.

Mientras Vodanovic es parte del grupo llamado Tercerismo y es partidaria de competir en una lista electoral junto con sus socios históricos del Socialismo Democrático, Escalona integra la facción llamada Nueva Izquierda y defiende pactar una lista con Apruebo Dignidad.

Luego del tenso choque entre ambos dirigentes -debido a la molestia de Vodanovic por los pocos avances de Escalona en el trabajo para confeccionar las fichas de los candidatos del PS-, la directiva intentó contener la crisis para calmar las aguas y evitar que la comisión política de la noche parta en un ambiente de crispación.

“Tuvimos una muy buena reunión de mesa hoy por la mañana donde yo insistí en la fraternidad y en que nosotros más que nunca tenemos que propiciar la unidad del partido, que tiene importante participación en el gobierno y donde nuestra unidad se manifiesta en el apoyo irrestricto a la acción del Presidente Boric, los proyectos de ley y el trabajo que estamos haciendo en los distintos territorios del país”, comentó Vodanovic.

Las tensiones que ha vivido la mesa que lidera Vodanovic se explican porque, en tan solo cinco días más, el partido tiene que estar inscribiendo ante el Servel su pacto electoral y presentar los antecedentes de todos sus candidatos a consejeros constitucionales para las elecciones del 7 de mayo.

Ese hecho implica tener que tomar una decisión. Dado que el PPD y el PR, hasta ahora, han decidido competir en una lista electoral separada de Apruebo Dignidad, los socialistas -que quieren competir en un pacto único- en caso de que finalmente terminen yendo en dos listas, deben definir si irán con los partidos del Socialismo Democrático o si optan por romper esa alianza histórica e irse para conformar un pacto electoral con Apruebo Dignidad.

Esa definición la tomará la comisión política del PS. La instancia, integrada por 27 personas, deberá votar por una opción o la otra. A solo horas de que se reúna este órgano de la colectividad, los distintos dirigentes han ido moviendo sus fichas para sumar apoyos a su opción.

Fuentes del partido comentan que el Tercerismo y Las Grandes Alamedas -ambos grupos internos de la colectividad- definieron que apoyarán la opción de mantenerse con Socialismo Democrático. A ellos también se sumarían sectores de La Renovación y las voces disidentes minoritarias que son cercanas al exsubsecretario Mahmud Aleuy.

Pese a eso, fuentes de Las Grandes Alamedas comentan que, a pesar de que esa fue la decisión inicial, este miércoles están por repensar su postura para no generarle un problema que divida al partido. Muestra de esto es que el senador Alfonso de Urresti y Arturo Barrios -ambos de este mismo lote- se estarían inclinando por ir en lista electoral con el Frente Amplio y el PC.

En la misma línea estarían los comisionados que son parte de los grupos -que al interior del PS- se llaman Nueva Izquierda -liderado por Escalona- y el Colectivo Socialista.

En el partido -quienes conocen su mecánica interna- aseguran que lo más probable es que en la votación se den votos cruzados entre las distintas facciones. Las mismas fuentes recalcan que la decisión no se ordenará necesariamente por una lógica de lotes.

Fuentes de todas las facciones comentan que, en caso de que haya una votación la noche de este miércoles, el asunto se disputará voto a voto. A pesar de que, al menos hasta ayer en la noche, los cálculos estaban inclinados por mantener una alianza con el Socialismo Democrático, en las últimas horas la balanza ha ido cambiando a favor de cerrar la lista electoral con Apruebo Dignidad.

El diputado Leonardo Soto es uno de los 27 que tendrá que votar. El parlamentario -parte del Colectivo Socialista- defenderá que el PS se mantenga en unidad con Apruebo Dignidad. “En esto hay que ser consistente. Si el PS ha impulsado desde el primer día una lista única y llamado por todos los medios a la unidad porque la división solo favorece a la derecha, el PS no puede promover a última hora la fragmentación de la izquierda” dijo Soto.

El diputado agregó que, en caso de tener que elegir “en una decisión binaria entre quienes quieren la unidad y quienes quieren la división”, él optará por quedarse “con los primeros”.

Vodanovic está consciente de que el asunto está muy reñido y, por lo mismo, adelanta que acatará la decisión que tome el órgano socialista. “Cualquiera sea el resultado que ocurra en la noche, nosotros lo vamos a abordar democráticamente, lo vamos a respetar y vamos a implementar de mejor forma las listas para que sean competitivas. Esto no está todavía cerrado. Yo sigo en conversaciones hasta esta hora tratando de que realmente busquemos la máxima unidad del progresismo. Espero llegar con una propuesta que la Comisión Política pueda analizar y que no implique polarizar la discusión”, agregó Vodanovic.

Vodanovic: “Nunca ha estado en cuestión que me mantenga en mi cargo”

La timonel socialista -en la interna del partido- ha jugado su capital político para defender la alternativa de mantener la coalición del Socialismo Democrático. Por lo mismo, en el PS están conscientes de que la decisión que tome la comisión política inevitablemente implicará decidir sobre el liderazgo de Vodanovic al mando del PS.

Fuentes del socialismo comentan que tanto la mesa directiva como los órganos internos están al tanto de las consecuencias de que la timonel del partido quede debilitada. Por lo tanto, agregan, que es probable que el voto de varios comisionados busque proteger a la presidenta de la colectividad ya que, ad portas de inscribir candidatos y asumir una campaña electoral, no se puede dejar al partido inmerso en una crisis de liderazgo.

Las mismas fuentes reconocen que todo dependerá de cuán estrecha y ajustada esté la votación. Esto porque, agregan, que una paliza de Vodanovic sería difícil de revertir y la deja en mal pie para el futuro.

Vodanovic sabe de este escenario. Consultada al respecto, lo primero que dijo, en caso de que su opción fracase, es que ella no va a plantear ninguna alternativa en la comisión política de hoy para “no predisponer la votación”. Ante la eventualidad de que tenga que renunciar, la timonel lo descartó: “Nunca ha estado en cuestión que me mantenga en mi cargo. Yo soy la presidenta y tengo que respetar las decisiones de nuestras instancias partidarias. No monto máquinas internas y escucharé lo que diga la comisión política”.

Parte del debate también ha estado cruzado por el daño que se le pueda hacer al gobierno en caso de que la alianza compita en dos listas. En ese marco, Vodanovic insistió en favor de la unidad. “El rol del PS es esencial en apoyar la conducción del gobierno y la labor legislativa. Me interesa la unidad del PS para desde ahí ayudar y fortalecer la acción política para lograr las reformas tributaria, previsional y de seguridad. Al PS le importa Chile y piensa en Chile”, sostuvo.

En medio de toda esta tensión, en las últimas horas ha tomado fuerza la opción de que hoy no se vote y se dilate la decisión. Vodanovic lo adelantó temprano en Radio Duna. “Vamos a iniciar el debate, probablemente no se tome la decisión hoy”, indicó.

Son varios los integrantes de la comisión política que transmiten lo mismo. Algunos de ellos -en privado- dicen que no tiene sentido hacer que el PS se enfrasque en divisiones internas cuando en realidad el problema es del PPD. Por lo tanto, son de la idea, dicen, de que el debate tiene que “tensionarse al máximo” para dilatar la decisión y hacer que la presión caiga en la colectividad liderada por Natalia Piergentili.