Oficialismo lima asperezas y se resigna a competir en dos listas

“Nosotros entendemos que ya hay un hecho consumado, que habrá dos listas. Es una decisión del PPD y lo respetamos”.

Con esas palabras, emitidas en Radio Sonar, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, dio por zanjado algo que, hasta ahora, dentro del Partido Socialista y Apruebo Dignidad se ha evitado reconocer públicamente: el oficialismo enfrentará en dos listas las elecciones de consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo.

Pese a que públicamente no se admite, en privado, dicho escenario comienza a ser digerido por las dos coaliciones de gobierno. Ayer por la noche, los presidentes de partidos del oficialismo, tanto de Apruebo Dignidad como del Socialismo Democrático, se conectaron de forma telemática que tuvo como objetivo, según contaron, “normalizar las relaciones que hay al interior de la alianza de gobierno”.

El encuentro, de acuerdo a quienes se conectaron, fue en un tono más cordial que el que han tenido en los días previos, en los que, desde cada vereda, han sido severos en sus argumentos sobre si se debe competir en una o dos listas, lo que ha mantenido los ánimos crispados entre las dos coaliciones.

A pesar del buen tono de la reunión, un aspecto que llamó la atención de los presentes fue que la timonel del PPD, Natalia Piergentili, pese a que se conectó, optó por no intervenir y mantuvo silencio. Y es que justamente la tienda que ella preside ha sido la piedra de tope para que el oficialismo materialice una lista única. Ella no solo fue la primera en mostrarse favorable a las dos listas, sino que, junto al secretario general del partido, José Toro Kemp, han sido de los más duros en argumentar en favor de las conveniencias de una lista separada de Apruebo Dignidad.

“Esto de seguir hablando de una lista es poco realista. Por eso el llamado es a desdramatizar el que existan dos listas que son leales al proyecto del Presidente”, afirmó Piergentili el lunes, a la salida del comité político en La Moneda.

La determinación de Piergentili -aunque ha encontrado resistencias- comenzó a ser reconocida por los demás partidos de gobierno en los últimos días, quienes, según presentes en la reunión de ayer, ya comenzaron a posicionarse en el escenario de que inevitablemente tendrán que competir en dos listas. Por lo mismo, en el encuentro se hizo un llamado a permanecer unidos como alianza de gobierno en caso de ir en listas separadas.

Incluso dentro de Apruebo Dignidad hay quienes ya dan por descartada la alternativa de las dos listas. Ese es el caso de Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), quien reconoció que “lo que la presidenta del PPD manifiesta de ir en dos listas tiene que ver con las decisiones que ha tomado su partido en los órganos máximos, que tiene un alcance que es imposible deshacer. Por lo que ha dicho Natalia (Piergentili), entendemos que la decisión del PPD está más allá de la voluntad de su presidenta”.

De todas formas, en la cita de anoche desde Apruebo Dignidad se volvió a insistir en los argumentos a favor a de una lista que abarque a todas las fuerzas oficialistas. En privado, uno de los timoneles de dicha coalición admitió que insistirán “hasta el último día” con la idea de la lista única del oficialismo, pese a las claras señales del PPD y el Partido Radical sobre la integración de una distinta.

Críticas a Vallejo

En esta línea, hay quienes se mantienen rígidos en sus posturas. Es el caso del secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, quien esta mañana dijo a CNN Chile que “hay un ánimo constructivo, de sacar adelante esta tarea, no es fácil. No se han reunido las condiciones, al parecer, pero esperemos hasta las 20.00 horas, para que tengamos una lista única, yo no me cierro a esa posibilidad todavía”.

Escalona también se refirió a los dichos de la ministra Vallejo sobre la aceptación de las dos listas y señaló que “a mí no me gusta eso, no me gusta que en estos momentos finales de decisiones de los partidos los ministros intervengan en temas que son privativos de los partidos”.

En consideración de que la segunda lista ya está bien instalada, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, planteó ayer en la reunión que sería conveniente que ambas coaliciones mantengan una comisión programática común, para no dejar de trabajar en conjunto, pese a que sean competidores.

“Propusimos que la alianza de gobierno debiese mantener la comisión programática que viene trabajando hace tiempo en materia constitucional, porque ahí están las coincidencias que tenemos todos los partidos y colectividades que formamos parte de esta alianza de gobierno para seguir trabajando y fortaleciendo las posturas que vamos a tener (...) para los efectos de enfrentar el proceso constitucional. Es une excelente instancia de trabajo, donde no van a haber disensos en los puntos comunes”, explicó Cubillos.

Un punto obligado dentro de la reunión fueron las declaraciones del presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, quien dijo en El Mercurio que “proponemos configurar una nueva coalición donde los socialistas asumen un liderazgo” y que “Apruebo Dignidad ya cumplió un ciclo”. Sobre esto, algunos de los presentes revelaron que Ibáñez no dio pie atrás a sus dichos y que insistió en el punto. Desde el Socialismo Democrático, se le hizo ver que el timing de sus palabras no “ayudaba a la unidad” de la alianza.