Natalia Piergentili, presidenta PPD: “Es mejor para el gobierno ampliar su base de apoyo hacia el centro con dos listas”

La timonel del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, transparenta que para ellos, como también para la mayoría de las colectividades del Socialismo Democrático, es conveniente desligarse de Apruebo Dignidad en las futuras elecciones de consejeros constitucionales.

Junto con reconocer diferencias entre las coaliciones en el contenido de una Constitución, afirma que divididos pueden conquistar al centro político. Pese a que desde el Partido Socialista (PS) enfatizan que quieren una lista única, Piergentili ve “espacio para una decisión distinta”.

¿Cuál es el escenario electoral del oficialismo? ¿Podrían ir separados en las elecciones de consejeros?

Según los cálculos de algunos, si vamos todos juntos, somos más efectivos electoralmente. Pero esa es una parte del análisis. La otra parte es cómo podemos ampliar la base social y política de apoyo, a partir de la conformación de dos listas, donde el Socialismo Democrático más la DC y otros pueda ampliarse hacia el centro.

Con el fin de ampliarse, ¿no sería mejor que vayan todos en una misma lista?

A la DC le costaría mucho ir con el Frente Amplio. Además, podemos apuntar, teniendo una base de relato parecida, a públicos distintos. Una de las cosas que le hacen falta al país es un diálogo que se acerque a las mayorías, transitar hacia miradas más de centro.

¿La decisión no pasa por algo identitario entre ustedes y Apruebo Dignidad?

No creo que esta elección sea para darse gustitos de “yo soy distinto al del lado”, sino para mostrar esas diferencias y atraer electorados distintos. Aquí no es solo con quién te sientes cómodo, es cómo se puede, en esa diversidad, captar mucha más adhesión, en vez de ir todos mezclados, tratando de unificar un relato que no es único y que no tiene por qué serlo.

Gran parte del Socialismo Democrático quiere ir en dos listas. La excepción son los socialistas. ¿Cómo ha sido el debate con ellos?

El PS solo emitió una declaración sobre que ellos preferían ir todos juntos, sumando a la DC, lo cual es inviable. Todavía veo espacio en el PS para una decisión distinta. Hay una comisión constitucional que está viendo cuáles son las líneas bases comunes, entonces no demonicemos una contienda. Podemos apostar a públicos distintos con un relato que sea complementario. El adversario no somos nosotros, el adversario está en la derecha y en republicanos.

¿Hay temas relevantes que los diferencian identitariamente de Apruebo Dignidad?

En la comisión constitucional de los partidos de gobierno sigue habiendo discusiones que son de fondo. Para nosotros es importante una Constitución que robustezca las instituciones, la democracia. Para otros, todavía esto debe ser una Constitución programática y nosotros estamos absolutamente en contra de eso. Tenemos diferencias con Apruebo Dignidad en algunos ámbitos que para nosotros no corresponde que vayan en una Constitución, que son más identitarios.

El Presidente Boric es partidario de una lista única. ¿Están dispuestos a ir contra su voluntad?

Yo le he planteado al Presidente esta idea de dos listas. Sigo insistiendo en que es mejor para el gobierno ampliar su base de apoyo hacia el centro con dos listas y no circunscribirla en un nicho más de izquierda. Yo respeto la opinión del Presidente, la valoro y creo que él también está abierto a entender argumentos.

¿Qué le responde él?

Él tiene la opinión de que vayamos en una sola lista, pero ha sido tremendamente respetuoso de escuchar los argumentos. Vamos a tener que seguir conversando.

¿Se revaloran los 30 años en la izquierda tras el plebiscito? Por algo ustedes convocaron a militantes históricos al consejo.

Yo, en lo personal, jamás he sentido vergüenza, al contrario, siempre me he sentido orgullosa de militar en un partido que fue parte de los 30 años. No siento que haya una revalorización de la Concertación per se, sino de los acuerdos, de cambios sociales con crecimiento (...). Pero no es que se quiera que traigan a los mismos de antes.

Fiscal nacional

¿Debería haber un ajuste ministerial pronto? Quizás centrado en Justicia.

El Presidente es el único que puede hacer eso. No creo que ciertas fallas o errores se mejoren con el solo hecho de cambiar los rostros. No me corresponde ahondar en eso.

Desde Chile Vamos dicen que si Ríos renuncia, no insistirán en la acusación constitucional. ¿No sería mejor que renuncie?

Si bien la acusación constitucional es una herramienta que mi sector ha ocupado, hacer política a través de acusaciones constitucionales no es la manera. Tampoco es la manera insinuar que si la ministra renuncia no la acuso.

¿La bancada de senadores de su partido está alineada para aprobar el nombre de Ángel Valencia como fiscal nacional?

En el PPD hubo mucha molestia con las declaraciones del Presidente cuando pregunta (a los senadores) “a qué están jugando”, porque nuestra bancada ha sido la más leal en la votación de los dos intentos de fiscal, a diferencia de otras. No están jugando a nada, están planteando una legítima opinión. Hay que reparar más en cuáles son las dudas de fondo que se han generado, más que reparar en quién lo dice y cómo lo dice. La bancada del PPD, que ha tenido más lealtad que nadie en estos procesos, tiene el legítimo derecho de analizar en su mérito cuál va a ser su votación.