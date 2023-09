No te enojes si no te carga el link: The Rolling Stones adelantan una nueva canción

The Rolling Stones vuelven con nueva música. Los octogenarios rockeros compartieron en sus redes sociales una misteriosa publicación que lleva al usuario a escuchar un fragmento de una nueva canción llamada Don’t get angry with me.

El link, colgado en la red social X (antes llamado Twitter), vinculaba a un sitio donde el usuario puede acceder a un fragmento de la canción. Sin embargo, varios reportaron que el sitio estaba caído o bien demoraba mucho en cargar. El CM de los Stones, respondía “oh, no te enojes conmigo”. Como sea, es un buen un gancho publicitario.

La canción, cuyo fragmento da a entender que es una clásica composición en el estilo del grupo, sería el primer adelanto de un nuevo álbum de los Stones, el que se titularía Hackney Diamonds. Un título que se ha compartido en las redes sociales de la banda, anunciado una inminente nueva era para el próximo 6 de septiembre. Ello ha disparado los rumores sobre un eventual lanzamiento.

De concretarse el lanzamieno, Hackney Diamonds sería el primer álbum de los Stones con material original desde A Bigger Bang (2005). Además, marcaría el primer lanzamiento musical desde la muerte del baterista Charlie Watts, quien falleció en 2021 a la edad de 80 años .