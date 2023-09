Woody Allen habla del caso Rubiales: “No la estaba violando, era solo un beso y era una amiga. ¿Qué hay de malo?”

Woody Allen regresó al Festival de Venecia. A 16 años del estreno de El sueño de Cassandra, el veterano director retornó al certamen para presentar Coup de chance, su más reciente largometraje.

Un thriller romántico ambientado en Francia que también podría ser su despedida del cine. “Tengo tantas ideas para películas que me sentiría tentado a realizarlas si fuera fácil de financiarlas. Pero más allá de eso, no sé si tengo el mismo entusiasmo para ir y dedicar mucho tiempo a recaudar dinero”, explicó a Variety.

Foto: Reuters/Guglielmo Mangiapane

El realizador estadunidense también se mostró abierto a comentar la contingencia. El periódico El Mundo le consultó su opinión sobre la polémica que rodea a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien fue suspendido por la FIFA debido al episodio en que le dio un beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso.

“Es difícil entender que una persona pueda perder su trabajo y ser penalizada de esa manera por dar un beso a alguien. Si fue inapropiado o demasiado agresivo, hay que decirle claramente que no haga eso y que se disculpe. No es que haya asesinado a alguien. Pero lo suspendieron de su cargo y podría perderlo todo”, planteó Allen.

Y agregó: “Lo primero que pensé es que no se escondieron ni la besó en un callejón oscuro. No la estaba violando, era solo un beso y era una amiga. ¿Qué hay de malo en eso? En la primera información no sabíamos si la mujer se apartó y le dijo: ‘No hagas eso’”.

“En cualquier caso, me faltan datos. Pero como ciudadano medio, estuvo mal, hizo algo incorrecto.... pero no fue como si hubiera quemado un colegio”.

La inclusión del autor de Manhattan (1979) en la 80° edición del Festival de Venecia fue motivo de controversia en el mundo del cine, debido a las denuncias de abuso sexual que por años ha enfrentado (aunque hoy no es protagonista de ninguna arista judicial). “Fue sometido a escrutinio legal dos veces a fines de los años 90 y fue absuelto. No veo dónde está el problema con él”, argumentó Alberto Barbera, director del certamen.