Pedro Aznar anuncia su gira por Chile a banda completa

Pedro Aznar, fundamental músico argentino de los últimas 4 décadas, llegará al país con banda completa para realizar una serie de conciertos en el marco de su tour El mundo no se hizo en dos días.

En esta ocasión, el artista presentará algunas de las canciones de su nuevo disco del mismo nombre, que ya está disponible en las plataformas de música digital, junto a los clásicos que se han vuelto indispensables en el cancionero latinoamericano.

Las fechas de esta gira son: 13 de noviembre en el Teatro Regional del Maule en Talca, 14 de noviembre en el Teatro Municipal de Valparaíso, 16 de noviembre en el Teatro Regional del Biobío de Concepción, 18 noviembre en el Teatro Regional Cervantes de Valdivia y el 19 noviembre en el Teatro Municipal de Temuco.

El mundo no se hizo en dos días, estrenado en diciembre de 2022, contiene 20 canciones, diez que corresponden al día uno y otras diez que son parte del día dos. En este álbum doble, el cantautor y multiinstrumentista experimenta con variados géneros y estilos, dentro de los que destacan el soft rock, el hip hop e incluso el reggaetón, además de composiciones que siguen su sello musical, siempre con letras dedicadas a sentimientos como el amor, la contingencia y la crítica social.

Esta producción, incluye el single Todo de mí, lanzado en noviembre del año pasado como un especial cover en español de la canción All of me, original de John Legend.

Fechas de Pedro Aznar en Chile:

- 13 de noviembre / Teatro Regional del Maule en Talca / Defticket

- 14 de noviembre / Teatro Municipal de Valparaíso / Ticketnet

- 16 de noviembre / Teatro Regional del Biobío / Ticketplus

- 18 de noviembre / Teatro Regional Cervantes de Valdivia / Ticketplus

- 19 de noviembre / Teatro Municipal de Temuco / PuntoTicket