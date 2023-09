La noche en que Roger Waters se incomodó con Sinéad O’Connor

Habían pasado nueve años desde que Pink Floyd había montado por última vez la faraónica presentación en vivo del álbum The Wall. Pero la caída del muro generó la llamada a Roger Waters para volver a montar el espectáculo en 1990. Así, con la idea de donar las ganancias al Fondo Memorial de Ayuda para Desastres, se reunió a una pléyade de estrellas musicales. Entre estas, Sinéad O’Connor.

Para la ocasión no se escatimó en gastos y en el escenario se montó un muro de 170 mts de largo y 25 mts de alto, además de los inflables gigantes y las animaciones de Gerald Scarfe. Las estrellas invitadas tomaron alguna canción del álbum. Así, Scorpions se hizo cargo de In the flesh y Cindy Lauper (en traje de escolar) sorprendió al hacer la voz solista en el himno Another brick in the wall part 2. Pero uno de los buenos momentos de la jornada fue la presentación de la recientemente fallecida cantante irlandesa.

Acompañada por Roger Waters, Levon Helm, Rick Danko y Garth Hudson de The Band a cargo del acordeón, Sinéad O’Connor despachó una interpretación eléctrica y conmovedora de Mother. Un momento intenso que se quedó como uno de los puntos altos de la jornada. Nada de mal para una estrella en ascenso.

Pero desde el comienzo hubo algunos problemas con la participación de O’Connor. En entrevistas posteriores, Waters, reveló que durante el concierto hubo problemas de sonido que malograron el registro. En el video del show lanzado posteriormente, se montó la versión grabada durante el ensayo general de la noche anterior, la que se mantenía como respaldo.

No fue el único asunto que se debió atender. En 2008, durante una charla con la revista Uncut, Roger Waters reveló que hubo alguna tensión con Sinéad O’Connor. “Estaba muy preocupada porque no había otros ‘jóvenes en el programa’”, señaló. “En su opinión, yo y todos los demás éramos viejos, así que le preocupaba estar haciendo algo que no fuera lo suficientemente ‘callejero’”.

Fiel a su estilo, O’Connor tomó la iniciativa. Así lo recordó Roger Waters: “Como no era lo suficientemente ‘callejero’, se le ocurrió esta brillante idea: dijo ¡Que debería emplear a Ice-T o a una de esas personas para reelaborar una de mis canciones como un número de rap! ¡No estoy bromeando! ¡Y ella tampoco estaba bromeando!”

