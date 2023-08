El día en que uno de los máximos dirigentes del MIR jugó con Pedro Pascal cuando era niño

En charla para la serie Ubicar y detener seis historias del bando 10, de La Tercera, Andrés Pascal Allende rememoró esos días en que su vida estuvo en juego, y el curioso lazo que lo llevó a conocer al popular actor Pedro Pascal, cuando este era apenas un niño.

Pascal Allende era uno de los hombres más buscados del país tras el golpe de estado de septiembre de 1973. Sobrino del Presidente Salvador Allende y uno de los máximos dirigentes del MIR, uno de los movimientos de izquierda más renombrados de la época, debió pasar a la clandestinidad poco antes de que ocurriera el Golpe de Estado.

Con la Junta Militar ya instalada, Pascal Allende sobrevivió por más de dos años con una identidad falsa. Debió cambiar de casa en más de una ocasión mientras caían algunos de los dirigentes del MIR, como Miguel Enríquez y Bautista van Schouwen.

En su testimonio, el ex líder del MIR recordó esos días en que se topó con los Balmaceda Pascal, cuando buscaba ayuda para mantenerse a salvo.

En busca de un médico

“Nelsón Gutiérrez, uno de los máximos dirigentes del MIR, ya se había instalado en una parcela en Malloco y contra todas las instrucciones de seguridad, optamos porque yo me fuera también a instalar allá con Mary Ann. Para entonces, en la parcela de Malloco no sólo estaba Gutiérrez, también se habían instalado Dagoberto Pérez y Hernán Aguiló, otros altos dirigentes del MIR, lo cual refleja el estado de precariedad que tenía el MIR en clandestinidad”.

“En la ciudad no teníamos nada. No sabíamos cuál de nuestras redes había caído y cuál no, por lo que era muy riesgoso acudir a cualquier parte. Fuimos a varios lugares, pero la gente estaba muerta de susto y nos decía que no podían ocultarnos”.

Pedro Pascal

“Al final recurrimos a una amiga de Nelson Gutiérrez, a quien pedimos ayuda para conseguir un médico que atendiera a Nelson, que estaba herido. Ella fue quien nos contactó con el médico José Balmaceda, quien estaba casado con Verónica Pascal, una prima mía, como en tercer grado, hija de un primo de mi papá. Ellos fueron tremendamente generosos con nosotros. Luego de que Nelson es atendido para curarle el balazo en la pierna, se decide que Nelson se asile de inmediato en la Nunciatura y que yo me vaya a casa de los Balmaceda Pascal a esconderme”.

“Recuerdo que mientras estuve escondido en esa casa, jugaba con un niño pequeño que andaba rondando, era Pedro (Balmaceda) Pascal, quien ahora es un actor muy famoso. Poco tiempo después los Balmaceda Pascal debieron pedir asilo y salir al exilio, primero a Dinamarca y después a Estados Unidos”.