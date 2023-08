Cecilia Roth y El Amor Después del Amor: “Le faltaba mística, le faltaba alma”

En la pantalla Cecilia Roth (Buenos Aires, 1956) es una presencia electrizante. En roles protagónicos o más puntuales, su inclusión semeja un acceso a lo más medular del alma humana. Fuera de la ficción, en el mundo real, es una actriz de respuestas rápidas, opiniones contundentes y de un afilado sentido del humor.

No le gusta la palabra “carrera” y se resiste a elegir un personaje favorito. Tampoco le agrada entregar consejos a futuros colegas. Y mira con recelo a las plataformas de streaming. “El cine en pantalla grande es otra cosa”, dice ante la prensa local. “Compartir esa ceremonia con gente que no conoces, compartir ese instante de epifanía, es muy particular y necesario”.

Foto: Alejandra Mora Sanfic-Sanfic Industria

Esa experiencia es la que está al centro de Sanfic, festival que este año decidió premiarla con el Reconocimiento a la Trayectoria y que en esta ocasión volvió en totalidad a las salas por primera vez desde la pandemia.

La intérprete fue la gran invitada a la gala de inauguración del certamen, realizada en Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, y compartió un encuentro con público general en el Centro Arte Alameda. Allí se exhibió Conversaciones sobre el odio (2022), una intensa cinta en que los directores Vera Fogwill y Diego Martínez plantean el explosivo reencuentro entre dos mujeres, donde, sintetiza, “trabajamos Maricel Álvarez, yo, ocho gatos y una lechuza. Ese es el elenco”. Entre ambos hitos, en uno de los salones de la Embajada de Argentina, conversa con Culto.

-¿Cómo reacciona cuando recibe premios a la trayectoria?

El primer premio a la trayectoria me lo dieron en Huelva, España, en 1998. Yo empecé a trabajar a los 16 años, (pero) ya me parecía rarísimo que me dieran un premio a la trayectoria en ese momento. Me sigue pareciendo raro… Es hermoso recibir un premio, pero por mis características me da cierto pudor, además de enorme agradecimiento. ¿Pero lo tienes que devolver en algún momento? ¿Esto es para siempre? Es muy subjetivo que te den un premio por lo que sea, por lo que me lo tomo con pinzas.

“Los tengo todos guardaditos. No muy a la vista, porque tampoco hace falta. Si entra gente desconocida a mi casa y me amenazan con una pistola, yo tengo un Goya para dárselo por la cabeza. Dos. Para eso sirven mucho. También sirven, cuando hay corriente, para que las puertas no se cierren. Eso es importante que se sepa”.

-Filmaron Conversaciones sobre el odio en solo una semana. ¿Cuál fue el abanico de emociones que vivió durante esos días?

Estaba loca. Yo creo que todo el equipo. Todos estábamos locos y locas, porque de otra manera era imposible entrar en esa locura que era ese guión. No hay un momento de improvisación, nada. Si no es a rajatabla, en cinco días no lo haces. Fue un laboratorio, realmente. Cine de guerrilla. (Pienso en) hasta qué punto cuando tienes un material inflamable necesitas más que ese tiempo para rodar. La película para mí es extraordinaria, pero no todas pueden tener esas necesidades.

-¿Cuán satisfecha quedó con el retrato ficticio que se hizo de Ud. en la serie El amor después del amor?

Yo no tenía que quedar satisfecha o no. Es muy complicarlo decirlo habiendo conocido y vivido mucha de las situaciones, no todas. A mí me quedó un gusto de que le faltaba mística, de que le faltaba alma. No por nadie en particular ni por nada en particular, sino que porque es una serie, un biopic. En general en los biopics es muy difícil encarnar el alma de una persona. No es que tienes que imitarla; estás siendo esa persona. No hace falta que te parezcas incluso. Simplemente hace falta encarnar esa alma, y es muy difícil.

“Aquí creo que han trabajado muchísimo, yo lo sé, los actores y los directores. Pero conociendo la historia (pensé): ‘No fue así, no fue así. No lo pueden contar así, no lo pueden contar así’. Pero me emocionó, hubo momentos en que me emocionó, por supuesto, porque también soy público. Funciona, el lugar común funciona, por eso existe. Lloras o te ríes”.

-¿Siente que debido a lo laureada de su trayectoria hay ciertos proyectos o personajes que no llegan a sus manos?

Estoy segura.

-¿Cuáles serían esos personajes?

No lo sé. Lo sabrán los directores o productores que no me llaman porque creen que soy cara. O porque creen que no voy a aceptarlo. Es la pregunta del millón. Pero estoy más que segura.