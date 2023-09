Reseña de libros: de Irene Vallejo a Esteban Cabezas

El Silbido del Arquero, de Irene Vallejo (Random House)

Eros llega a Cartago y se asoma al salón de palacio. En esos momentos, la reina Elisa ofrece un banquete a Eneas y su gente, quienes sobrevivieron a la guerra de Troya y naufragaron en sus costas. “Que nadie nos pregunte por qué los humanos nos fascinan tanto”, dice el dios Eros mientras observa. “Los dioses no conocemos la aventura. Nunca nos sucede nada, somos eternamente jóvenes, no cambiamos, no corremos ningún riesgo, existimos en un asfixiante equilibrio, como seres pálidos (...). En cambio, los hombres tejen sin cesar historias apasionantes, es su forma conmovedora de coexistir con el caos. Por eso los dioses no podemos apartar los ojos de ellos”, agrega. Eros es una de las innovadoras voces a las que da vida Irene Vallejo en esta novela que recrea la historia de la Eneida. Publicada originalmente en 2015, la segunda novela de la escritora española se reedita luego del extraordinario éxito de El infinito en un junco. En ella, la autora exhibe su profundo conocimiento y amor por el mundo clásico, con una prosa elocuente y delicada. La narración alterna puntos de vista, le da voz a las mujeres y salta en el tiempo a los días en que Virgilio trabaja en el encargo del emperador Augusto: un poema que celebre el origen y la grandeza de Roma.

Recolectoras, de Lorena Amaro (Montacerdos)

Nombre fundamental de la narrativa latinoamericana contemporánea, Mariana Enriquez es autora de una obra delineada por sus obsesiones con el rock, el gótico literario, el cine y la historia argentina. Ella reconoce dos hitos en el origen de su trabajo literario. “Una es la infancia en dictadura, en el secreto, en el terror, y todo lo demás, sin explicitarlo (...). En Argentina, la dictadura, comparada con otros países, fue relativamente corta, pero muy intensa, y también muy silenciosa”, dice. Junto a ello están las inequidades que trajo el neoliberalismo: “Otra situación fue ver el paso a una sociedad tan desigual tan rápido: ¡fue un corte y puf! Una cosa muy terrorífica. Yo creo que eso de hecho me lleva al género del terror”. Mariana Enriquez es una de las 10 autoras entrevistadas por la crítica y escritora Lorena Amaro en este libro. Nona Fernández y Alejandra Costamagna, Liliana Colanzi y Claudia Ulloa Donoso, Verónica Gerber, Margarita García Robayo y Fernanda Trías, Selva Almada y Samanta Schweblin completan este volumen de conversaciones que es una invitación inteligente y una exploración profunda y perspicaz en la obra, las influencias y las preocupaciones de algunas de las autoras más destacadas del continente en la actualidad.

Chile, Chicha y Chancho, de Esteban Cabezas, ilustraciones de Alejandra Acosta (Escrito con Tiza)

Nacieron como un bocadillo de traslado y consumo rápido y fácil. Al parecer los orígenes remotos de la empanada se encuentran en España, en el siglo XIII. En Chile su popularidad prendió velozmente: según cuenta Esteban Cabezas, una versión de la Ultima cena en la Catedral de Santiago, que data del siglo XVII, muestra a Jesús y sus apóstoles la noche de Pascua y una empanada sobre la mesa. Si bien este bocadillo existe en muchos países, la clásica versión local es la de pino, palabra que vendría de pinu, término mapuche que designa a la carne molida y cocinada. Chile, Chica y Chancho es un recorrido histórico, geográfico y visual por las comidas del país, fruto de sucesivas mezclas y mestizajes, donde se encontraron productos y recetas nativas con influencias extranjeras: a los cruces de cocina española y mapuche se sumaron la introducción de ingredientes franceses, alemanes, italianos y últimamente peruanos, venezolanos y colombianos. Del pebre al curanto, la cazuela, la ensalada chilena, la marraqueta y las sopaipillas, las arepas, el mariscal y el cebiche, este libro es una sabrosa, suculenta y atractiva expedición culinaria, que brilla por sus datos, su valor cultural y por su diseño jovial, audaz y divertido.