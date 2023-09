Keith Richards se confiesa y reconoce que su nueva vida sin drogas ni cigarros “es una experiencia única para mí”

Ad portas de los 80 años, el legendario Keith Richards, de los Rolling Stones concedió una entrevista al matutino inglés The Telegraph. En la charla, comentó que está “tratando de disfrutar siendo heterosexual”, en un momento de su vida en que, reconoce, ha dejado las drogas y los cigarrillos.

“Los cigarrillos que dejé en 2019. No los he tocado desde entonces. Dejé la heroína en 1978. Dejé la cocaína en 2006″. Aunque eso sí, reconoce que todavía no hace lo mismo con el alcohol. “Todavía me gusta tomar una copa de vez en cuando, porque no voy a ir al cielo pronto, pero aparte de eso, intento disfrutar de ser heterosexual. Es una experiencia única para mí”.

Ad portas de sus 80 años, Richards reflexionó sobre la vejez : “Tal vez tengo la suerte de que físicamente esto siga funcionando. Hasta ahora, no tengo ningún problema real con envejecer. Hay algunas cosas horribles que puedes ver en el futuro, pero tienes que llegar allí.

“Me llevo bien con la idea de tener 80 años y seguir caminando, seguir hablando. Considero que [el envejecimiento] es un proceso fascinante. Pero entonces, si no lo hicieras, también podrías suicidarte”.

Este 20 de octubre The Rolling Stones presentará Hackney diamonds, su primer disco de estudio con material original en 18 años y su primer álbum desde la muerte de Charlie Watts.