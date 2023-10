Greta Gerwig revela origen de la escena de baile de Ryan Gosling en “Barbie”: “Todo en mí necesita esto”

Greta Gerwig, la directora de Barbie, habló sobre cómo surgió la movida secuencia de baile I’m Just Ken que realiza Ryan Gosling. La cineasta lo comentó durante su Screen Talk en el Festival de Cine de Londres BFI este domingo, y reveló que en una “gran reunión” le preguntaron si la escena era necesaria.

“En el guión simplemente decía: ‘Y luego se convierte en un ballet de ensueño y lo resuelven a través de la danza’”, dijo Gerwig. “Hubo una gran reunión en la que nos preguntamos: ‘¿Necesitas esto?’ Y yo pensé: ‘Todo en mí necesita esto’. Me dijeron: ‘¿Qué quieres decir? ¿Qué es un ballet de ensueño? Y yo dije: ‘¿Un ballet de ensueño? ¡Dónde empiezo!’”.

Como toda creación tiene una referencia, Gerwig citó la legendaria Singing in the Rain como una de sus principales inspiraciones para la escena, y comentó que lo que le gustaba era que el filme presenta “un ballet de ensueño dentro de un ballet de ensueño”.

“Pensé, si la gente pudiera seguir eso en Singing in the Rain, creo que estaríamos bien. Creo que la gente sabrá qué es esto. Así que ese fue el gran punto de referencia. Aunque todo me parecía bien y me daba mucha alegría la forma en que lo estábamos haciendo, también pensé: ‘Oh, no, esto podría ser simplemente terrible, pero ahora estoy comprometido’”.

Barbie, protagonizada por Margot Robbie, recaudó más de mil millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiéndose en la película más taquillera del año hasta el momento y haciendo historia como la película más taquillera de una directora en solitario.

Sobre eso, Grewig señaló: “El primer fin de semana, estuve en la ciudad de Nueva York y fui a diferentes teatros y me paré en la parte de atrás, y también subí el volumen si sentía que tal vez no se estaba proyectando en el nivel perfecto. Fue lo más emocionante”.