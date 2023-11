Perrosky presentará su disco “Loumania” en Santiago y Quilpué y anuncia edición física

Perrosky lanzó en marzo de 2022 un álbum especial inspirado en uno de sus héroes musicales. Se trata de Lou Reed, músico, cantante y poeta estadounidense considerado el “padre del rock alternativo” por ser el líder de los emblemáticos The Velvet Underground, y posteriormente por su fructífera carrera solista. “Loumania” se llama este trabajo que reversiona algunos de sus clásicos, por supuesto, al estilo Perrosky.

Grabado a finales del 2019, después de ser invitados a realizar un concierto tributo al reconocido autor de himnos como “Perfect Day” y “Walk On The Wild Side”. Luego de esa experiencia, los Hermanos Gómez junto a sus amigos y colegas Luciano Mariño y Andrés Jorquera, decidieron registrar en los estudios de Algorecords ese experimento creativo que consistía en reinterpretar composiciones como “Hangin’ ‘Round”, y “I’m Waiting For My Man”, manteniendo la esencia sonora original, pero con traducciones “libres” de las letras del estadounidense. Es el caso de “Bichos” (reversión de “Vicious”) que en su letra hace alusión al accionar de la policía durante el estallido social de Chile.

Hace algunos días, Perrosky anunció dos conciertos únicos donde presentarán en vivo este disco. El primero de esos shows se realizará el 14 de diciembre en la icónica La Batuta, ubicada en Santiago. Luego, el grupo se trasladará a Quilpué para presentarse en Trotamundos, tras varios años sin visitar ese importante escenario regional.

Además, se espera que próximamente se lance la edición física de “Loumania” en formato CD, la cual se podrá adquirir a través de la nueva tienda online de Algorecords, donde se pueden encontrar todos los vinilos y CD’s publicados por el sello.

Encuentra a “Loumania” en Spotify, Tidal, Apple Music, y todas las plataformas de streaming. Entradas para los show de Perrosky disponibles en Tickethoy (Santiago) y Passline (Quilpué).