A 17 años de la separación de Outkast: Andre 3000 lanzará su primer álbum en solitario

Los años no han pasado en vano. Desde la separación de Outkast, el do de rap que compartió con Big Boi y que dejó varios clásicos en el cancionero popular, Andre 3000 no abandonó su carrera musical.

Idlewild -el último disco de estudio del grupo- se lanzó el 2006, y desde entonces, el rapero no ha dejado de colaborar con grandes figuras de la industria como Beyoncé, Drake, Frank Ocean y Kanye West. Sin embargo, por muchos años no hubo novedades sobre un disco nuevo. Al menos hasta ahora.

Según publicó Vanity Fair, el álbum debut en solitario de Andre 3000 ya está listo y muy pronto verá la luz. Este martes, el músico anunció que New Blue Sun llegará a las plataformas digitales este viernes 17 de noviembre, aunque será un trabajo distinto a lo que los fans están acostumbrados.

Aparentemente, lo nuevo del estadounidense será un LP enteramente instrumental, “centrado en instrumentos de viento de madera”, señaló el mismo músico. Un trabajo que tendrá un profundo sentido terapéutico, coproducido con multiinstrumentista Carlos Niño y que cuenta con la interpretación de Nate Mercereau, Surya Botofasina, Deantoni Parks, Diego Gaeta, Matthewdavid, VCR, Diego Gaeta, Jesse Peterson y Mia Doi Todd.

Sobre la posibilidad de volver a grabar un LP que abrace el género del rap, el artista señaló: ”Quizás eso suceda algún día, pero tengo que encontrar una manera de decir lo que quiero decir de una manera interesante que me resulte atractiva a esta edad. Lo juro, realmente quería hacer un álbum de rap, pero esta es literalmente la forma en que el viento me sopló esta vez”.