Muere a los 61 años Andre Braugher, protagonista de la serie ‘Brooklyn Nine-Nine’

Este martes se confirmó el fallecimiento del actor estadounidense Andre Braugher, a los 61 años, quien obtuvo protagonismo interpretando al capitán Raymond Holt en la comedia policial ‘Brooklyn Nine-Nine’.

El deceso ocurrió el lunes, sin embargo, la noticia fue comunicada esta jornada por Jennifer Allen, representante del dos veces ganador del premio Emmy.

Según informó el medio Deadline, Braugher, quien también personificó al detective Frank Pembleton en la serie ‘Homicide: Life on the Street’, perdió la vida tras una breve enfermedad, aunque no se han proporcionado mayores detalles sobre las causas de su fallecimiento.

El actor además tuvo un rol recurrente como el abogado defensor Bayard Ellis en la serie ‘Law & Order: Special Victims Unit’ y obtuvo el papel protagónico en el drama militar ‘Last Resort’.