Con el regreso de No Doubt y Peso Pluma entre artistas principales: presentan el cartel de Coachella 2024

Este martes, se reveló el cartel definitivo del festival de Coachella, a realizarse en el Empire Polo Club, en Indio, California, durante dos fines de semana: del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril de 2024.

Entre los artistas confirmados que encabezan el listado está el controvertido cantante mexicano Peso Pluma, quien ha estado en el centro de la polémica en Chile, la que se ha replicado en el resto del continente, ante las críticas por su próxima participación en el Festival de Viña del Mar, por la apología a la “narcocultura” en sus canciones.

El intérprete mexicano se presentará los días 12 y 19 de abril en el recinto californiano.

Además, dentro de los principales confirmados al festival se encuentran Doja Cat, Tyler The Creator, Lana del Rey, Blur, J Balvin.

El festival, no obstante, estará marcado por el regreso de No Doubt. La banda de rock encabezada por Gwen Stefani no pisaba un escenario desde hace 10 años.