Thursday, íconos del post-hardcore, confirman su debut en Chile

Thursday, banda emblema del movimiento post-hardcore norteamericano, llegará por primera vez a Latinoamérica este 2024, confirmando su debut en Chile para el próximo 4 de abril en el Teatro Coliseo.

Encabezados por el vocalista Geoff Rickly, la banda también fue una de las precursoras del screamo, subgénero derivado del emo y el post-hardcore que ayudaron a popularizar a finales de los 90 y comienzos de los 2000 junto a otras bandas como Alexisonfire, Black Veil Brides, A Day to Remember o Asking Alexandria.

Formados en el año 1998, la agrupación tuvo varias pausas durante los años siguientes hasta el 2020, donde decidieron volver a realizar giras para mostrar lo mejor de sus seis álbumes de estudio, imperdibles para los seguidores de este sonido. El segundo de ellos, Full Collapse (2001), fue el que los llevó a la fama con clásicos como Cross Out the Eyes o Understanding in a Car Crash, mientras que la consagración llegaría de la mano de War All the Time (2003).

El arrastre que tuvo su retorno incluso los llevó a acompañar a My Chemical Romance durante su gira por todo el 2022, contando con más de 40 shows vendidos en su totalidad por todo Norteamérica.

Esta visita llegará con la formación considerada clásica por sus seguidores, contando con -además de Rickly- Tom Keeley y Steve Padulla en las guitarras, Tim Payne en el bajo y Tucker Rule en la batería, todos siendo parte de los últimos cinco trabajos de estudio de la agrupación.

Junto a ellos también llegará Tim Kasher como invitado especial, músico que ha desarrollado una interesante carrera solista en el rock indie y post-hardcore, así como también en el emo con Cursive y el hard rock con The Good Life, marcando también su primera presentación en nuestro país.

Las entradas están a la venta a través de Puntoticket desde $32.000.

Cancha preventa: 36.000

Cancha normal: $40.000

Platea Baja Preventa: $32.000

Platea Baja Normal: $36.000

+ Valores no incluyen cargo por servicio

+ Evento para todo espectador

+ Niños desde 2 años pagan entrada