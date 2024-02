Los mejores momentos de los Grammy 2024: del récord de Taylor Swift a la reaparición de Céline Dion

La edición 66 de los Grammy se celebró durante la noche del 4 de febrero. En el Crypto.com en Los Ángeles, California, se premió a la excelencia de la industria musical por proyectos de 2023.

La artista más nominada de la noche fue SZA, con aparición en nueve listas. Finalmente se llevó tres estatuillas, coronándose como una de las más premiadas. Phoebe Brigders, por su parte, se llevó tres reconocimientos con su banda Boygenius, y otra por Ghost in the machine, canción que interpreta con SZA, lo que la convierte en la persona con más premios de la noche.

Se presentaron once artistas, interpretando distintos géneros, pasando por las diversas generaciones, con la música del ayer y del hoy. Destacando la actuación de Billie Joel con un tema nuevo después de treinta años sin estrenos musicales. Olivia Rodrigo, Travis Scott, Dua Lipa y Miley Cyrus también sorprendieron desde el escenario.

Barbie en los Grammy

La banda sonora de Barbie es uno de los proyectos para medio audiovisual más famosos del último tiempo. Entre sus exitosas canciones, se encuentran Dua Lipa con Dance the night, Ryan Gosling con I’m Just Ken y Billie Eilish con What was I made for? Esta última ha tenido muy buen recibimiento por parte de la crítica, siendo nominada en varios de los premios de la temporada.

Durante esta jornada, ganó como Mejor canción del año y Mejor canción escrita para medio audiovisual. En los Globos de Oro también sumó una estatuilla, mientras que para los premios de la Academia que se celebrarán el 10 de marzo, también suma una importante nominación.

Así mismo, la banda sonora en su totalidad, ganó Mejor compilación de banda sonora para medio audiovisual.

Foto: David Swanson

El regreso de Billie Joel

Después de treinta años, el cantante regresa a la escena con una nueva canción. “Tenía que buscar la magia que me motiva”, dijo en el video previo a la presentación.

El reconocido pianista, es uno de los artistas pop/rock es uno de los más exitosos de la década del 70. Recientemente ha compartido escenario con una de las más nominadas de la noche: Olivia Rodrigo. Después de que ella lo nombrara en Deja Vu, además de confesar que es uno de sus principales referentes, cantaron juntos en el Madison Square Garden.

Foto: Mike Blake

Como cada año, la ceremonia se tomó un momento para homenajear a aquellas personas de la industria que fallecieron durante el último tiempo. Algunas de las figuras protagonistas del tributo fueron Stevie Wonder y Sinéad O’Connor.

Así mismo, otro de los memorables momentos que dejó la noche, fue la reaparición de Céline Dion después de ser diagnosticada con el Síndrome de persona rígida. Se subió al escenario para presentar la última categoría de la jornada: Mejor álbum del año. La ganadora del reconocimiento fue Taylor Swift por su disco Midnights.

Esto último la convirtió en la primera artista en ganar por cuatro veces consecutivas uno de los premios más importantes del evento. Superando a Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simone.

Para coronar su participación, la intérprete de Anti-Hero anunció durante su primer discurso de la noche que su onceava grabación de estudio, The tortured poets department se lanzará el 19 de abril, con 16 canciones.

Para finalizar, Miley Cyrus recibió dos Grammy, los primeros en su carrera musical. Ambos por la canción Flowers, incluída en el álbum Endless Summer Vacations.

Foto: Mike Blake