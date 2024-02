¿Quien es Pia Toscano? La cantante estadounidense que acompañó a Andrea Bocelli en Viña

Junto con la orquesta de más de 100 músicos, el tenor Andrea Bocelli fue acompañado por otros intérpretes en escena. Entre otros, la soprano estadounidense Pia Toscano.

Con solo 35 años, es oriunda de Howard Beach, Nueva York. De ascendencia italiana, asistió a LaGuardia High School de las Artes Escénicas de la Gran Manzana, y se graduó en 2006.

Asimismo, Toscano fue la ganadora la competencia anual de los Mets de Nueva York “Buscar Himno” en 2008 y fue seleccionada para cantar el Himno Nacional en un partido de julio de 2008. También participó en el espacio American Idol.

Con Bocelli, cantó en un registro más pop. Era la encargada de casillero, interpretando un hit como All by myself. Luego, lo acompañó en la popularísima Vivo per lei (Vivo por ella), que en su versión original el tenor hacía junto a la española Marta Sánchez.

También trabajó como maquilladora de artistas y siempre cita como influencias de su registro a Mariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion, Etta James, y Luther Vandross. En 2011 lanzó su single debut This Time, su única grabación solista hasta la fecha. Ese mismo año acompañó en el tema Christmas Song al grupo Il Volo por su EP Christmas Favorites.