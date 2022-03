Alfonso Parot y el choque de Yamil Asad: “Esperamos que toda la gente involucrada esté bien”

Una convulsionada mañana se vivió en Universidad Católica. Cerca de las 5 de la madrugada, Yamil Asad protagonizó un choque en estado de ebriedad, que dejó a tres personas heridas.

El volante argentino pasó a detención y está a la espera de su formalización. Desde la UC le pusieron un abogado. Toda esta situación, según Alfonso Parot, no fue sabida por el plantel hasta después de la práctica matutina. “Es lamentable lo que pasó”, declaró el lateral.

El carrilero por la izquierda suscribió que Asad va a tener todo el apoyo del plantel tras lo sucedido. “Vamos a estar con él”, dijo. Sin embargo, dio a conocer que en la interna aún no tienen claridad de lo sucedido: “Yamil estaba entrenando aparte por su lesión y por lo general no llega al mismo tiempo que nosotros. No le habíamos prestado atención al hecho de que no estaba”, aseveró.

“Luego del entrenamiento me dijeron lo que pasó. No sé como se lo tomará el grupo, durante la tarde lo conversaremos”, agregó. A media mañana, Cruzados emitió un comunicado para exponer los acontecimientos y el marcador de punta sumó que esto seguirá actualizándose: “El club informará todo”.

Para sellar el tema, Parot no tuvo más que palabras de aliento para la gente que sufrió con el actuar de Asad. “Esperamos que él y toda la gente involucrada salga de la mejor manera”, afirmó.

Buscan levantarse

Dejando de lado el tema del choque, Universidad Católica se enfoca en su encuentro ante Everton, que se llevará a cabo este sábado a las 18 horas. Las últimas dos derrotas agitan un poco las aguas en San Carlos de Apoquindo, sin embargo, Parot las califica como “tropiezos, no caídas”.

Un concepto que utiliza para explicar que en la interna estudiantil buscan retomar la senda del triunfo. Quieren volver al liderato, que, más allá de haber perdido, sigue estando cerca. “Estamos a dos puntos del puntero, el torneo está empezando. Está dentro de las posibilidades caer en dos partidos de visita, sobre todo ante rivales que juegan bien”, aseveró.

Ambos tropiezos, como dice el lateral, se dieron frente a equipos que juegan con línea de tres, esquema que también utiliza Everton. “Vimos nuestras jugadas, para ver como nos tenemos que parar ante equipos así”, detalló Parot.

En el duelo frente a los viñamarinos, se espera que debute Nehuén Paz, un jugador que tiene la presión de arreglar los problemas defensivos que ha presentado el elenco de Paulucci: “Se ha acoplado muy bien. Tiene capacidades de sobra”, aseguró el zurdo.

Para cerrar, el jugador de 32 años sostiene que en la interna del plantel están tan bien como siempre y que las últimas dos derrotas no los han desenfocado. “Somos un grupo muy sano. Sabemos que un buen rendimiento del compañero ayuda al colectivo y es lo que debemos lograr”, declaró.