Los desafíos de Benado, la ministra del Deporte que hoy asume el cargo

Este 11 de marzo se realizará el cambio de mando para la llegada de Gabriel Boric como el nuevo Presidente de Chile. Su administración contará con la profesora de educación física y exseleccionada chilena de fútbol Alexandra Benado quien estará a cargo del ministerio del Deporte.

La autoridad iniciará su labor en una cartera cargada de desafíos para los próximos años. “Estoy contenta por el nombramiento y por la confianza que me está dando el Presidente. Estoy consciente de lo que significa; es un cargo que requiere alta responsabilidad, sobre todo por lo que significa el deporte en general para la sociedad, para la ciudadanía y por cómo lo he evidenciado en mi vida”, señaló hace un mes a La Tercera PM. (Puedes leer la nota de La Tercera PM aquí).

Allí dejó claro que su principal foco estaría enfocado en “dar cumplimiento al programa de gobierno”, en el que se desarrollan varios ejes, entre ellos el trabajo con infancias.

“El tener una política nacional de psicomotricidad o motricidad y trabajar con las primeras infancias es fundamental. Lo digo por experiencia también: tengo dos hijos y cuando uno invierte en las primeras infancias, se ahorra mucho después. Y no solo eso, sino que cuando ponemos la actividad física en las primeras infancias lo que generamos son valores, mejor emocionalidad, mejor conciencia de la corporalidad, una relación sana con los cuerpos desde la infancia”, contó en su momento.

Además, el otro eje principal estará centrado en los deportistas de alto rendimiento, considerando que el próximo año se desarrollarán los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023.

“Tenemos que fortalecer todos los esfuerzos que ya se han hecho en pro de nuestros deportistas y generar todas las condiciones. Sí me gustaría decir que pienso que el mayor anhelo, que no es fácil, es crear una cultura deportiva. Yo creo que Chile es un país de potencial deportivo, pero todavía no hemos logrado una real cultura deportiva, y para eso no solo necesitamos que nuestra gestión sea de excelencia, sino que, además, necesitamos las voluntades de todos los actores”, sostuvo.

“A mí me gustaría que efectivamente después del periodo lográramos instalar una cultura deportiva, cambiar los paradigmas, y que las chilenas y los chilenos sientan que el deporte en su vida es prioritario, es necesario; que les va a generar beneficios en salud y en felicidad”, complementó.

Santiago 2023

Una de las primeras definiciones que tendrá que realizar es la designación del la presidencia de la Corporación Santiago 2023, pues tal como señaló Cecilia Pérez, ella renunciaría a su cargo tras el cambio de mando para permitir que la nueva administración pudiera elegir cuáles serán las personas que integrarán la Corporación, en especial tras la salida de Felipe de Pablo a la dirección ejecutiva del organismo.

En la reunión que sostuvieron para el traspaso de la administración Benado indicó que “tenemos que enfocarnos rápidamente hacia ese objetivo. Tenemos que hacer unos Juegos de excelencia con total transparencia donde sean nuestras y nuestros deportistas los que brillen”.

Federación de Fútbol y ANFP

Además, estará en su agenda la separación de la Federación de Fútbol y la ANFP. “No es solo mi diagnóstico, pero ha habido muchas opiniones desde la Conmebol y desde la FIFA, y creo que ahora es un buen momento para revisar la separación de la Federación de la ANFP”, comentó.

“Sería interesante, pensando en el nuevo directorio que debería asumir este año, que pudieran poner atención de manera prioritaria a esa situación. Por un tema de transparencia; de que efectivamente las funciones no se dupliquen y que el fútbol, no solo el profesional sino que el femenino y las otras ramas que se desprenden de él, pueda tener la importancia que merece, y eso debe ser generado a través de la Federación de Fútbol de Chile y no de una asociación que agrupa a clubes privados”, agregó.