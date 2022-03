El Comité Olímpico de Chile anuncia la desafiliación de tres federaciones

El Directorio del Comité Olímpico de Chile (COCH), en Reunión Ordinaria con fecha 7 de marzo del 2022, tomó la decisión unánime de desafiliar administrativamente a la Federación Chilena de Hockey y Patinaje, a la Federación Chilena de Kendo y a la Federación Deportiva Nacional Pentatlón Moderno Chile, en conformidad con lo establecido en los Estatutos del Comité Olímpico de Chile, que en su Artículo noveno, letra d, señala que se pierde la calidad de miembro activo al “estar imposibilitada de recibir recursos del Estado por un período de un año”.

Esta situación nos fue informada formalmente mediante oficios por el Instituto Nacional de Deportes, entidad que certifica que cada una de estas federaciones “se encuentra suspendida ininterrumpidamente para recibir recursos” por plazos mayores a los estipulados en los mencionados estatutos del COCH.

Al igual que ha sucedido en ocasiones anteriores con otros deportes, y con el objetivo de velar por el bienestar de los y las deportistas de estas disciplinas, el COCH realizará las coordinaciones necesarias para puedan competir en las actividades internacionales que estén aprobadas por Plan Olímpico y en los Megaeventos del año 2022, con sus selectivos correspondientes, además de representarlos ante los organismos deportivos internacionales hasta que las situaciones administrativas se resuelvan.

El Comité Olímpico de Chile reafirma la importancia de velar por la correcta ejecución y rendición de los fondos públicos destinados al desarrollo del deporte, y valora el trabajo cuidadoso y responsable que realizan la gran mayoría de las federaciones de nuestro país en ese aspecto.

Selección chilena de hockey patín en 2020.

La desafiliación de estas federaciones deberá ser ratificada en una próxima Asamblea de Delegados, tal como lo señalan los estatutos.

“Es una situación lamentable. Que estas Federaciones estén bloqueadas por el IND por más de un año y no puedan recibir fondos públicos afecta directamente el desarrollo de los deportistas y la estabilidad laboral de los entrenadores. Para el Comité Olímpico no es ninguna gracia estos procesos de desafiliación, pero estamos cumpliendo con nuestros estatutos con ese mismo objetivo: velar por los deportistas”, señaló el Presidente del COCH, Miguel Ángel Mujica.

“Este debiese ser un proceso similar al que ocurrió con Ciclismo y otros deportes anteriormente, donde la Asamblea de Delegados debe ratificar la desafiliación y luego comienza un proceso de creación de una nueva Federación, esta vez bajo la modalidad de FDN. En el intertanto, el COCH se preocupará de que los deportistas de alto rendimiento puedan competir en los torneos que estén aprobados por Plan Olímpico y en los Megaeventos de este año”, agregó.

“Es realmente lamentable que los funcionarios y entrenadores de la Federación no hayan recibido sus sueldos. Como COCH no podemos encargarnos del pago de esos montos ya que no somos el empleador y esos fondos públicos no pueden ser transferidos a nosotros. Hay excepciones, como el caso los Entrenadores Nacionales de Hockey Patín, Skateboarding y Patín Carrera, quienes afortunadamente están contratado por ADO Chile y han podido recibir su sueldo sin problemas. Esperamos que todo esto se solucione lo antes posible y todos los involucrados puedan retomar sus trabajos con la compensación que corresponde”, agregó el mandamás del COCH.