Exjugador francés barre con Messi y Neymar tras la eliminación del PSG de la Champions: “Son unos mercenarios”

El miércoles pasado en la llave de los octavos de final de la Champions League el PSG llegaba con la ventaja del primer partido y consiguió adelantarse en la revancha frente al Real Madrid. Sin embargo, los merengues, de la mano de Karim Benzema, consiguieron dar vuelta la llave e imponerse con un marcador global de 3-2 a los parisinos.

Tras la eliminación apareció una de las voces más críticas a esta actuación que apuntó en especial al relajo de dos jugadores: Lionel Messi y Neymar.

Este fue Jérôme Rothen, de 43 años, exjugador del PSG y que hace un tiempo se desempeña como comentarista de la Radio Montecarlo de Francia.

En su análisis del duelo fue preciso en atacar al argentino y el brasileño. “Neymar y Messi, ellos dos son responsables de lo que pasó y unos mercenarios”, comenzó diciendo.

“¡Los responsables de esta derrota son Neymar y Messi! Depende de ellos asumir sus responsabilidades. Cuando Leonardo (manager del PSG) recluta a estos muchachos y los pone allí, son las figuras del club. Les pagan por eso”, continuó para indicar luego que “Yo no ataco a Verratti, a Danilo, a Paredes, a Mbappé, que es el único que estuvo peligroso en los dos partidos. Atacaré a los otros dos, a los dos mercenarios”.

Y no paró ahí, pues luego señaló que “entre uno que es un fraude desde que llegó. Me da vergüenza hablar así de Leo Messi, pero es la realidad. El tipo entra al campo. Me dicen que hizo un esfuerzo en la reposición para recuperar el balón. ¿Me estás tomando el pelo o qué? Hizo un esfuerzo desde 10 metros”.

Luego se fue contra Neymar. “El otro, perdió todas las pelotas. Digo el otro porque me molesta mucho mencionar su nombre. Desde que está ahí, es una broma. Es menos del 50% de los partidos en el PSG. Y cuando está ahí, le buscaremos excusas. El problema está ahí. Son los grandes jugadores los que te sacan la cabeza del agua”.