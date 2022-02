Alexandra Benado, futura ministra del Deporte: “Es un buen momento para revisar la separación de la Federación de Fútbol de la ANFP”

A poco más de un mes de asumir como ministra del Deporte, Alexandra Benado Vergara (Estocolmo, 11 de mayo de 1976) ya tiene más asimilada la función que deberá cumplir en el futuro gobierno. La exfutbolista y exseleccionada chilena llega a una cartera llena de desafíos, en una decisión que ella misma no esperaba, como bien reconoce. “Estaba en una clase del diplomado en Gestión en la Industria del Deporte que estoy cursando en la Universidad de Chile, cuando alrededor de las 9 de la noche me llamó el Presidente. Fue un llamado sorpresivo, porque en mi vida laboral no estaba ligada directamente al deporte, a pesar de que evidentemente en mi condición de exdeportista he estado muy encima, sobre todo del fútbol”, confiesa. Y agrega: “Lo recibí con mucha emoción, estoy contenta por el nombramiento y por la confianza que me está dando el Presidente. Estoy consciente de lo que significa; es un cargo que requiere alta responsabilidad, sobre todo por lo que significa el deporte en general para la sociedad, para la ciudadanía y por cómo lo he evidenciado en mi vida”.

¿Es una ventaja haber sido deportista?

Sí, yo creo que gran parte de la nominación y de que el Presidente se haya decidido por mí tiene que ver con mi trayectoria. Fui deportista toda mi vida, fui deportista amateur... A mí no me tocó ser parte, desafortunadamente, de esta generación dorada del fútbol femenino que ahora tiene todos estos logros y tiene mucha más presencia mediática y muchas más condiciones para ejercer su profesión. A mí me tocó la parte más difícil, pero la más bonita, que es estar en los clubes de barrio y cerca de las organizaciones deportivas y de lo que eso significó para el desarrollo del fútbol femenino en particular. Creo que es importante, tengo esa vivencia y creo que me va a ayudar en la gestión y en la responsabilidad que tengo ahora en este cargo.

¿Cuál va a ser su principal foco?

Dar cumplimiento al programa de gobierno. Y ahí tenemos varios ejes importantes, como el trabajo con infancias. El tener una política nacional de psicomotricidad o motricidad y trabajar con las primeras infancias es fundamental. Lo digo por experiencia también: tengo dos hijos y, cuando uno invierte en las primeras infancias, se ahorra mucho después. Y no solo eso, sino que cuando ponemos la actividad física en las primeras infancias lo que generamos son valores, mejor emocionalidad, mejor conciencia de la corporalidad, una relación sana con los cuerpos desde la infancia… El otro foco es el Alto Rendimiento y nuestros deportistas. Estamos ad portas del mayor evento deportivo en la historia de Chile, que son los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Por lo tanto, tenemos que fortalecer todos los esfuerzos que ya se han hecho en pro de nuestros deportistas y generar todas las condiciones. Sí me gustaría decir que pienso que el mayor anhelo, que no es fácil, es crear una cultura deportiva. Yo creo que Chile es un país de potencial deportivo, pero todavía no hemos logrado una real cultura deportiva, y para eso no solo necesitamos que nuestra gestión sea de excelencia, sino que además necesitamos las voluntades de todos los actores. Hay una visión transversal, que tiene que trabajarse interministerialmente. Están los medios de comunicación, los privados... A mí me gustaría que efectivamente después del periodo lográramos instalar una cultura deportiva, cambiar los paradigmas, y que las chilenas y los chilenos sientan que el deporte en su vida es prioritario, es necesario; que les va a generar beneficios en salud y en felicidad…

¿Cómo toma las renuncias y cambios que ha tenido la Corporación Santiago 2023?

No depende directamente de mí escoger al nuevo director, es materia del directorio. Por la importancia que tienen los Juegos, y es algo que amerita nuestra total atención, a mí me gustaría ser parte del directorio de la Corporación. A mí lo que me interesa, más allá de renuncias actuales o anteriores, es que la Corporación funcione. Nosotros necesitamos avanzar en la gestión de la Corporación, que es la que en definitiva hará que los Juegos se realicen con la máxima excelencia que necesitamos.

¿La Corporación funciona?

Recibí algunas informaciones y usted sabe que todavía no asumo mi cargo. Así que a partir del 11 de marzo vamos a formalizar esas reuniones y toda esa información. Esperamos recibir de la mejor manera todos los informes de traspaso desde la Corporación y el Mindep. No me cabe la menor duda de que tendremos que revisarlo y tomaremos las medidas pertinentes en ese momento.

Hace unos días, la Contraloría advirtió pagos improcedentes en las obras del Estadio Nacional. ¿Ha podido conocer más sobre ese tema? ¿Qué le parece?

Efectivamente hay un informe de la Contraloría que emite por la Subsecretaría y por el IND. Entiendo que hay observaciones en los manuales de procedimiento y otras que tienen que ver con las compras de asignaciones directas y contrataciones. Lo tenemos que estudiar. Creo que lo más importante es que en nuestra gestión nos vamos a preocupar absolutamente de tener al día las contrataciones, de que todo se haga bajo norma y sobre todo de que, si hay informes que emanan de la Contraloría, se puedan subsanar de manera inmediata. No me parece bien mantener un informe sin avanzar en lo que se nos está dictando. Es perjudicial para el IND y para el deporte en general.

Hay otro megaevento que aparece: la postulación al Mundial 2030. ¿Ha conversado con el Presidente acerca de la conveniencia de seguir con eso?

No hemos tenido la oportunidad de conversar sobre esta materia. Siempre va a ser bienvenido cualquier evento de esas características. Yo soy una convencida de que los megaeventos ayudan en la promoción del deporte.

Alexandra Benado, el día de su presentación como ministra del Deporte. Foto: AGENCIAUNO.

Chile es el país que más invierte en Alto Rendimiento, pero el que menos éxito tiene en cuanto a medallas olímpicas. ¿Cómo se puede mejorar esta ecuación?

En los últimos tiempos a Chile le ha ido mejor. En los Panamericanos junior nos fue muy bien, obtuvimos más de 50 medallas y salimos en un octavo lugar. Lo mismo en Lima 2019, donde también terminamos con un octavo lugar, pero efectivamente hay que gestionar mejor esos recursos. Hay que estar conscientes de que hay que invertir en los procesos, y lo digo como deportista también. Lograr una medalla son años y años de trabajo, y eso implica recursos, técnicos especialistas e, incluso, tener a disposición al mundo de las ciencias y tecnologías. Muchas veces uno trabaja 10 años para competir 10 segundos y ganar una medalla olímpica. Entonces, hay que observar este proceso, gestionar mucho mejor los recursos, para que en algún momento dé los frutos de conseguir medallas olímpicas.

ADO Chile es una institución que ha sido bastante cuestionada. ¿Hay alguna intención de reformularla?

No me gusta basarme mucho en rumores, a mí me gusta estudiar, tener los informes a la vista... Yo creo que bajo nuestra administración cualquier cambio que tengamos que hacer lo haremos estudiando todos los antecedentes. Hasta ahora, no los tengo todos. Sí efectivamente sabemos que hay dificultades, problemas y que vamos a tener que mirarlo y reestructurar en algún momento. Como ha funcionado ADO en los últimos años, sí me parece que es un lugar que tenemos que mirar para reformular.

¿Colaborarán con Azul Azul en las gestiones de terrenos para su estadio?

Yo creo que la Universidad de Chile es una tremenda institución que tiene hinchas a lo largo de todo Chile. Y yo observo y entiendo que es un anhelo tener su estadio propio. No es una materia que compete directamente al Ministerio. Azul Azul debe definir si quiere empujar dentro de su gestión la construcción del estadio, pero sí estamos abiertos para dialogar y articular. Cuando se trata de una inversión en infraestructura deportiva, al país le viene bien. En ese sentido, si bien no es nuestra prioridad, por supuesto que vamos a estar dispuestos a dialogar.

¿Cuál es su diagnóstico sobre el fútbol chileno?

No es solo mi diagnóstico, pero ha habido muchas opiniones desde la Conmebol y desde la FIFA, y creo que ahora es un buen momento para revisar la separación de la Federación de la ANFP. Sería interesante, pensando en el nuevo directorio que debería asumir este año, que pudieran poner atención de manera prioritaria a esa situación. Por un tema de transparencia; de que efectivamente las funciones no se dupliquen y que el fútbol, no solo el profesional sino que el femenino y las otras ramas que se desprenden de él, puedan tener la importancia que merecen, y eso debe ser generado a través de la Federación de Fútbol de Chile y no de una asociación que agrupa a clubes privados.

“El concepto de barrismo social lo podemos revisar”

El programa hablaba de revisar la duplicidad de funciones entre el Mindep y el IND. ¿Lo hará?

Lo tenemos que revisar. Ya lo he planteado a priori: no estoy en disposición de cerrar ninguna de las instituciones que están vigentes, porque el IND cumple una labor fundamental en el desarrollo del país.

¿Cómo recibe la llegada de la subsecretaria Antonia Illanes?

Me parece fantástico. Creo que la subsecretaria es una persona muy competente, muy profesional. Pienso que nos vamos a complementar muy bien. Ella, desde sus funciones; yo, desde las mías, y vamos a poder trabajar en equipo en pro del desarrollo del deporte en nuestro país.

Sebastián Keitel cuestionó la designación de la subsecretaria por tener poca experiencia deportiva. ¿Cómo responde a esa crítica?

Insisto, es prerrogativa del Presidente de la República. Él designó a la subsecretaria en ese puesto y yo no voy a tener ningún problema en trabajar con ella. Confío plenamente en sus capacidades profesionales, así que para mí no va a generar un problema. Creo que vamos a ser un gran equipo.

La futura ministra junto al Presidente electo. Foto: Prensa Gabriel Boric.

¿Basta con el barrismo social para solucionar la violencia en los estadios o cree que esto debe ir con un programa de inteligencia a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito?

El concepto de barrismo social lo podemos revisar, porque puede producir ciertas confusiones. Yo soy enfática en que voy a condenar cada acto de violencia que se produzca. Y si bien no es competencia directa del Mindep, nosotros vamos a articular y a ser un ente dialogante con los otros ministerios. No he conversado esto con la ministra (Izkia) Siches ni con su equipo de trabajo, pero obviamente, si nos requieren, vamos a ser un ente articulador con respecto a esas situaciones. Por otro lado, el tema del barrismo social tiene mucho más que ver con el acercamiento que podamos hacer con los actores sociales del fútbol. Aquí quiero introducir un elemento de género y pienso en el trabajo que están haciendo las barras feministas. Hace mucho tiempo que están trabajando en erradicar la violencia en los estadios, en trabajar en los cánticos no sexistas, por ejemplo. Yo creo que por ahí es nuestro trabajo, y a lo mejor se confunde un poco con este otro tema de las barras bravas, que es donde se producen en algunos focos estos actos delictuales. Pero yo me inclinaría por trabajar con estas otras organizaciones de la sociedad civil.

¿Cree que hay voluntad de las instituciones en profesionalizar el fútbol femenino?

Es una lucha histórica de las jugadoras, de las organizaciones, como la Anjuff, y otras. Hay un proyecto de ley y las voluntades han ido cambiando. Las personas que están a cargo del fútbol entienden que esto es una profesión, que es un derecho dedicarse al fútbol como un trabajo. Esperamos que se profesionalice la actividad.

“Muchas veces las relaciones laborales no son simples”

¿Qué pasó en Londres 38?

La situación y las denuncias en redes sociales están resueltas. Londres 38 sacó una declaración aclarándolo, la cual yo comparto, y he recibido muchas muestras de apoyo por mi nombramiento, así que para mí es un tema cerrado. Estoy preocupada de trabajar, de hacer todas las reuniones pertinentes para que podamos hacer un buen traspaso de funciones. Para mí es un tema zanjado.

Pero más allá de esa declaración, es un grupo de personas que la acusa. ¿De dónde sale esto?

Lo expliqué en su momento. Muchas veces las relaciones laborales no son simples, muchas veces son complejas, y en ese contexto me imagino que las percepciones son distintas. En ese sentido, no me puedo hacer cargo de situaciones que a mi juicio no correspondían. Y me quedo tranquila con que Londres 38 sacó una declaración, que comparto, y con que efectivamente no hubo denuncias formales por maltrato.

¿Vio algo incorrecto en esas personas que la acusan?

Las relaciones laborales no siempre son fáciles, sobre todo cuando uno tiene un cargo de coordinación donde tiene que ejecutar ciertos mandamientos y tiene que efectuar ciertas cosas para coordinar un equipo de trabajo. Pero, insisto, para mí es un tema cerrado y es una situación que ya fue aclarada y yo ahora estoy en una disposición de trabajo con respecto al deporte en nuestro país.

Por otro lado, hace varios días circula un documento de la Contraloría que dice que firmó el libro de asistencia de la Municipalidad de Providencia estando de vacaciones. ¿Qué sucedió ahí?

Fue un error administrativo. Yo lo subsané de forma inmediata una vez que me di cuenta de que lo había cometido. La situación en particular efectivamente sucede en 2014, llevaba varios meses trabajando a honorarios en la Municipalidad de Providencia y pasé a contrata. Y a raíz de ese cambio, no me correspondía tener vacaciones. Me fui de vacaciones sin saber de esta situación y cuando volví se me indicó que tenía que firmar ese libro de asistencia, que era lo que hacíamos habitualmente para recibir las remuneraciones mensuales. Luego de un tiempo se me indica que yo no me podía tomar esas vacaciones y yo, de forma inmediata y voluntaria, lo que hice fue restituir todos los dineros correspondientes a esas tres semanas de vacaciones que me tomé. Esa es la situación puntual.

¿Pudo conversar con el Presidente sobre esas situaciones?

El gabinete del Presidente estaba en conocimiento de estas situaciones.

¿Pero anteriormente o una vez que se supieron?

Anteriormente.

Usted recibió el respaldo de Christiane Endler. ¿Cómo lo tomó?

Súper agradecida. A Tiane la conozco hace muchos años, fuimos compañeras en la Selección y compartimos la camiseta de Chile. Ha hecho una carrera extraordinaria, creo que todo el esfuerzo que ella le ha puesto a su carrera ha dado sus frutos para ser la mejor arquera del mundo. Creo que la va seguir yendo muy bien en su carrera.

¿Qué le ha parecido la gestión de Cecilia Pérez?

Sería muy irresponsable referirme a la ministra. Tuvimos una conversación informal, ella está de vacaciones. Tengo una muy buena opinión personal de ella, pero evidentemente tenemos que evaluar una vez que asumamos el 11 de marzo.

¿Cómo va a ser la relación con la Anfuchid, considerando los problemas que ellos han tenido con la actual ministra?

Lo que yo pretendo es dialogar, articular y hacer. Yo creo que hay que trabajar con todas las asociaciones de funcionarios por igual, hay que escuchar sus demandas y necesidades y no me cabe duda de que vamos a tener una excelente relación a partir del 11 de marzo.