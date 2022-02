“Yo sabía que no iba a salir”: El relato de Óscar Ruggeri sobre su lucha por sacar a Maradona de la droga

Óscar Ruggeri, ex campeón del mundo con Argentina en 1986, fue uno de los jugadores más cercanos a Diego Maradona durante su carrera. Dicho lazo se vio dificultado por la adicción a las drogas del Pelusa que lo llevaron a tener más que alguna discusión por el tema.

Así lo expuso el ahora comentarista deportivo en el programa F90 de ESPN. Allí, Ruggeri se refirió a su lucha por intentar alejar a Maradona de las adicciones, situación que nunca consiguió.

“Yo me peleé bastante con Diego por este tema, mucho. Eran charlas privadas que me metía en la habitación y hablábamos bien. Enojado yo, porque le decía ‘qué loco que no te das cuenta lo que sos’. No sé si lo superaba lo grande que era. Le repetía mucho: ‘Tenés el mundo a tus pies. ¿Querés ser presidente? Te preparas y vas a ser presidente. ¿Querés agarrar la FIFA? Vas a agarrar la FIFA’. Salen imágenes a cada rato de Diego, hay en todo lados y pensar que tenía un año y medio más que yo. Podría ser el rey”, recordó.

“Para mí con el tema droga tapaba todas las cosas buenas, lo grande que era”, complementó más adelante.

“Yo lo peleaba porque le cuestionaba todo. Y siempre me decía que estaba saliendo de a poco. Yo sabía que no iba a salir, no se sale más de esas cosas. Nunca se me ocurrió ni probar. No sé si fue por miedo de fallarle a mi familia, a mis viejos”, comentó el exdefensor.

Al mismo tiempo, indicó que era el propio Maradona quien alejaba a sus cercanos que intentaban ayudarlos con el tema de la adicción. “Que pecado. Nunca nos dejó estar cerca, nunca dejó llegar. O sea, nos dejaba un rato y sabía que después nos íbamos. Se nos era difícil estar cerca y sacarlo de todo eso”, rememoró.