Contraloría exige al IND acreditar más de $200 millones en “pagos improcedentes”

El pasado 24 de diciembre de 2021, a través de un informe de 59 hojas, elaborado por la Contraloría General de la República, a la que tuvo acceso El Deportivo, se dio a conocer una serie de irregularidades que tienen en la mira al Instituto Nacional de Deportes. Las observaciones atañen los proyectos de inversión ejecutados por eI IND, en la Región Metropolitana, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2021.

René Rojas, el Contralor Regional, explica en detalle una serie de cuestionamientos a las obras del IND. “Se remite, para su conocimiento y fines pertinentes, Informe Final N° 887, de 2021, debidamente aprobado, sobre auditoría a los proyectos de inversión ejecutados por el Instituto Nacional de Deportes, en la región Metropolitana”, dice en sus páginas iniciales. “Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas”, agrega el escrito.

Lo cierto es que en las 59 hojas aparecen irregularidades que tienen inquieta a la Contraloría. Y por las que exigen explicaciones. Uno de los puntos hace énfasis en el Estadio Nacional, en las canchas de Hockey Césped, que se están mejorando para los Panamericanos 2023, la que catalogan de “alta complejidad”.

“Se detectó que la entidad auditada realizó en la “Construcción Centro de Entrenamiento Hockey Césped, Estadio Nacional”, la disminución de la partida del contrato original “Suministro y colocación de pasto sintético”, por un monto de $316.125.234, IVA incluido, y la inclusión de la obra extraordinaria “Suministro y colocación de pasto sintético DOMO Fast Play”, por un monto de $524.767.887, IVA incluido, que producen un aumento efectivo del monto del contrato de $208.642.653, IVA incluido. Dicha modificación de contrato no se ajustó a las condiciones establecidas en las correspondientes bases técnicas, que dispusieron, desde un inicio, la instalación de una carpeta de pasto sintético, como la que, posteriormente, es catalogada como “obra extraordinaria”, acusa el escrito.

El IND tuvo su derecho a réplica, según el escrito. Se justificaron: “El IND señaló que las características del césped corresponden a cambios posteriores a la licitación y no son aquellas contempladas en las respectivas bases técnicas, siendo concordantes actualmente con las constataciones técnicas de juego observadas por parte de los deportistas y la federación de hockey, en la consulta ciega que se indica en el informe de modificación, el cual adjunta”.

Frente a tal escenario, la Contraloría exige “acreditar la regularización del pago improcedente” correspondiente al aumento efectivo del contrato “Construcción de Entrenamiento de Hockey Césped”, por un monto de $208.642.653.

Además, al IND se le acusa de “omitir el proceso de licitación pública al acordar con la empresa JCA SECURITY LTDA. la prestación de los servicios de vigilancia y resguardo de dependencias del Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos -desde el 24 de enero de 2020 al 23 de marzo de ese año, y luego, desde a abril a diciembre de igual año-, por un total de $234.500.051, al margen del procedimiento establecido al efecto en el artículo 5° y siguientes de la ley N° 19.886, y sin que se suscribieran los respectivos contratos”.

Otro de los puntos que acusa el informe hace mención a la condición del Estadio Nacional de Monumento Histórico, a través de decreto exento N° 710, de 2003, del Ministerio de Educación.

“En su artículo 2°, el aludido decreto definió con un polígono, el área protegida del recinto, especificando tres subsectores con un grado de protección mayor, y señalando, además, que el resto de los sectores al interior de dicho polígono, se encuentran también protegidos de acuerdo a lo establecido en la ley N° 17.288, sobre monumentos nacionales. En este contexto, el IND proporcionó el oficio N° 5.482, de 30 de diciembre de 2019, a través del cual el Consejo de Monumentos Nacionales, CMN, autorizó una propuesta de arquitectura y se formularon observaciones al componente arqueológico del anteproyecto denominado “Centro de Entrenamientos de Hockey Césped del Estadio Nacional”.

“En dicho oficio se señaló además que las observaciones formuladas debían ser subsanadas en forma previa al inicio de las obras del proyecto. No obstante, es dable objetar que el servicio fiscalizado no proporcionó documentación que acredite que se haya aprobado la etapa de proyecto de esta iniciativa ni que se hayan subsanado las observaciones formuladas por el aludido consejo a través de su oficio N° 5.482, de 2019″, acusa. “El IND indicó que, en forma posterior al aludido oficio N° 5.482, de 30 de diciembre de 2019, el CMN autorizó, con indicaciones a subsanar para su timbraje, el proyecto denominado “Centro de Entrenamientos de Hockey Césped del Estadio Nacional” mediante el oficio N° 2.838, de 29 de junio de 2021, por considerar que este no afecta los valores y atributos del monumento histórico”, agrega.