Robbie Robinson se confiesa tras su desprecio a la Roja: “Tal vez al pueblo chileno no le gustó, pero es mi carrera y tomo mis propias decisiones”

Fue el papelón más grande de la selección chilena en 2021. Robbie Robbinson Belmar, delantero estadounidense de madre chilena, que fue convocado por Martín Lasarte para la triple fecha de Eliminatorias contra Brasil, Ecuador y Colombia, en septiembre del año pasado, se refirió a su repentina salida de la concentración de la Roja, a solo horas de enfrentar a Neymar y compañía, en el estadio Monumental

“Tal vez al pueblo chileno no le gustó, pero es mi carrera y yo tomo mis propias decisiones. Si eso me ayuda o me hace daño, lo que sea, pero soy responsable de mí mismo y soy un hombre, así que creo que hice lo correcto”, sostuvo el atacante de 23 años, en una entrevista concedida a Miami Total Futbol.

Robinson abandonó el complejo Juan Pinto Durán cuando llevaba apenas unos cuantos días de entrenamiento con sus compañeros de la Roja, lo que causó sorpresa y malestar en el camarín y en la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).

“La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el jugador Robbie Robinson fue liberado de la convocatoria de la selección chilena que se prepara para los partidos clasificatorios ante las selecciones de Brasil, Ecuador y Colombia. La decisión fue adoptada debido a razones personales del deportista”, expresó la entidad, a menos de 24 horas de que la Roja enfrentara al Scratch, en Macul.

Aquella vez, el jugador del Inter Miami ocupó las redes sociales para explicar su repentina salida, aunque sin mayor abundamiento y con un breve mensaje. “Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de @laroja por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por como me han tratado. En este momento, he decidido regresar al sur de Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo a @intermiamicf a llegar a los playoffs”, sostuvo, dejando claro que nunca estuvo convencido de jugar por Chile.

Todo lo acontecido provocó una ola de críticas e insultos contra el futbolista en sus redes sociales, una situación a la que Robbinson también se refirió ahora, tras más de cuatro meses. “Realmente no lo esperaba, pero nunca había estado en ese tipo de ambiente. Tienes que tomarlo casi como un cumplido por este odio, porque significa que realmente te quieren”, concluyó.