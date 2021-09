Operación Robinson: la historia secreta de cómo la Federación e Iván Zamorano convencieron a la promesa estadounidense

El nombre de Robbie Robinson Belmar lleva años dando vueltas en Juan Pinto Durán. Videos de sus inicios en los Tigres de Clemson, su equipo de la liga universitaria en Estados Unidos, su posterior paso al Inter de Miami e informes que resumen su estilo de juego, se han paseado por las oficinas de la casa de la Roja. Con el tiempo, según dicen los que hoy están ahí, fueron desapareciendo. Antecedentes más o antecedentes menos, la carrera del delantero de 22 años, hijo de padre estadounidense y madre chilena, es sabida por casi todos los miembros de los últimos dos staff técnicos del bicampeón de América.

Su arribo al Equipo de Todos demoró años. No estuvo exento de trabas, de indecisiones. Reinaldo Rueda, quien fue el primero en contactarlo durante su proceso, recibió la primera negativa, aunque quienes trabajaron con el colombiano en el búnker de la Selección aseguró que “lo tenía convencido”. Sus dudas por defender a Estados Unidos o a la Roja igual se acrecentaban día a día. Más cuando la federación de su país de nacimiento comenzaba a seducirlo por defender a la banda que desde chico lo vio crecer. Su talento no dejaba a nadie indiferente.

Francis Cagigao, el director deportivo de la Roja, decidió tomar el caso de manera personal. Hace más de tres meses comenzó a dialogar casi a diario con el círculo cercano de Robinson. Mensajes a su representante y al propio futbolista, a quien lo invitaba a defender a la Roja. Según dicen desde el grupo cercano al jugador, el español realizó un minucioso trabajo para lograr amarrar a uno de los jóvenes talentos que promete ser parte del recambio de la Selección Chilena. Cagigao lo conoce hace más de cinco años, ya que en su condición de veedor del Arsenal lo vio jugando en la universidad.

“Cuando llegué a la Federación, no había informes técnicos con análisis audiovisual editado anexado de ninguno de los jugadores en posible seguimiento ni locales ni de los que juegan en el extranjero tampoco. Si sabía que hubo acercamientos con Robbie en el pasado como fue el caso de Brereton, pero que no llegaron a una nominación o evaluacion técnica profunda y obviamente nada testimonial. Me contacté con él personalmente hace tres meses y con su representante también y nuestro coordinador Patricio Jerez se encargo de la parte burocrática y papeles”, dice Cagigao, al ser consultado por El Deportivo.

Robinson se dejaba querer. Sabe que su rendimiento en el Inter de Miami seduce a cualquiera. Hoy es uno de los valores exportables del Inter de Miami, el club cuya propiedad es de David Beckham, quien lo seleccionó en el primer lugar del draft universitario. Durante la presente temporada, el delantero, que destaca por su velocidad y habilidad, registra cuatro anotaciones en diez partidos, resumidos en 635 minutos en cancha. Puede jugar como puntero izquierdo o también como volante.

Cagigao, desde Santiago, aceleraba su plan para amarrar al delantero. Más aún cuando el interés de Estados Unidos por reclutarlo crecía frente a la especulación que lo vinculaba con la Roja. Frente a tal escenario, el miércoles de la semana pasada, el director deportivo decidió tomar un avión con destino a Miami para convencerlo de una vez por todas. La misión era clara: traerlo a Santiago a jugar la triple fecha eliminatoria. “Viajé la semana pasada a Miami a cerrar todo este proceso de conversaciones que llevamos adelante con Robbie y su entorno. Nos juntamos y también tuve la oportunidad de ir a ver el partido de Orlando City e Inter de Miami. Lo importante era conseguir su aceptación y firmar el consecuente consentimiento”, dice el ex funcionaro del Arsenal.

Robbie Robinson en un partido en Estados Unidos. Foto: Agencias.

El plan tenía varios detalles que buscaban terminar de convencer al delantero. En la Selección se asumía que el jugador tenía dudas. Económicamente, por ejemplo, le convenía aceptar el llamado de Estados Unidos, quien ya le había ofrecido citarlo para los amistosos frente El Salvador (que se jugará mañana, casi a la misma hora que el duelo de la Selección), Canadá y Honduras. En la Federación de su país de nacimiento le pagan solo por vestirse y no debe apostar a resultados para sumar premios, como sucede en el equipo de Lasarte. Otro factor a considerar era que su grupo cercano, integrado por amigos y personeros del fútbol, lo incitaban a defender a Estados Unidos. Su madre, Paula Belmar, era casi la única que le decía que jugase por Chile.

“¿Si lo tuvimos perdido? Perdido creo que no porque siempre tuvimos una muy buena comunicación, pero sin duda que el hecho que sea un jugador tan joven y en constante crecimiento lo hace ser valorado por ambos países. Para la federación estadounidense al igual que nosotros es un chico que tiene mucho que aportar y entregar a la selección si se adapta, que sera la clave”, revela el español.

Con esos antecedentes, Cagigao apostó a una carta segura. Antes de viajar a Miami se comunicó con Iván Zamorano, el histórico jugador de la Roja que vive en Estados Unidos. En la costa de Florida, Bam Bam hoy está hoy dedicado a los comunicaciones. Le pidió que en su rol de embajador del Equipo de Todos, hablara con Robinson para que le transmitiera su experiencia como jugador de la Roja, de los beneficios de defender al Equipo de Todos. Zamorano accedió y se sumó a conversaciones por teléfono y cámara.

“Iván es un grande de la historia del fútbol chileno, un verdadero embajador de la Roja con el que tengo una muy buena relación. Se encuentra en Miami por razones familiares y laborales y pensé que podía ayudarme en el proceso incluso enviando mensajes y videos a Robbie. Entiendo que personas con historia en el futbol Chileno como Iván y otros de su época e incluso antes tienen un papel importante que desempeñar a veces para la institución y se debe fortalecer este tipo de vínculos Institucionales incluso a nivel global”, reconoce Cagigao.

Según pudo averiguar El Deportivo, la presencia de Zamorano sumó bonos en el sí que terminó entregando el jugador. Robinson, un tipo futbolizado que siempre ha seguido la historia del país de su madre, no escondió su emoción de compartir con el histórico goleador. Más por el hecho de saber de la boca del propio futbolista del Real Madrid lo que significaba jugar por la Roja.

El director deportivo reconoce los diálogos que abordaron: “Tuvimos muy buenas charlas de fútbol y en eso Iván tiene mucho que entregar sin duda. No sé si le impactó , pienso que sí, pero sin duda fue gratificante para el recibir esos mensajes de apoyo de una leyenda del fútbol”.

Foto: Agencia Uno.

Cagigao, ya con el plan en marcha, reconoce cómo terminó convenciendo a Robinson. “Creo que fue importante que siempre nos mostramos muy interesados en contar con su posible presencia en la selección nacional de Chile, y prueba de ello es la constante comunicación que mantuvimos desde hace ya un buen tiempo. Por eso viajé personalmente a reunirme con él y su entorno, de tal manera de contar en detalle nuestro proyecto y convencerle ante el interés y presión que tenia desde allí. Pero al final por mucho empeño que uno pone y mucho trabajo en la sombra es el propio jugador el que tiene que estar convencido o no”, reconoce.

Robinson ya estaba convencido. El también compartir con futbolistas de la talla mundial de Alexis y Vidal, por ejemplo, terminó inclinando la balanza. “He visto que el nivel de los jugadores y de los entrenamientos es muy alto. Esto me va a ayudar, y ya no solo cuando juegue en Chile, sino también en mi proyección como futbolista”, decía el propio jugador.

En la Roja, sin embargo, no celebrarían hasta tener a Robinson en suelo chileno. Fueron casi cuatro años de ida y vuelta. Por eso, cuando Cagigao se trajó al delantero el mismo domingo a Juan Pinto Durán, en vuelo destino Miami a Santiago, en Juan Pinto Durán celebraron. Su arribo no asegura tres puntos, ni menos una clasificación al Mundial. Tampoco arregla la falta de gol de Lasarte. Lo que sí se celebra fue el arribo de un futbolista que buscaron por años y que hoy, dentro del búnker de la Roja, lo valoran como una apuesta del recambio que se busca.

Cagigao, para cerrar el diálogo, confiesa que no se le prometió minutos ni citaciones futuras. Sí celebra el paso que se dio en su viaje a Miami.

“Mi conversación con él se enmarcó en contarle detalles del proyecto selección chilena, de las competencias que vienen y qué iba a encontrar si venía a Juan Pinto Durán. Mi labor fue conseguir su participación y que volviera de Estados Unidos conmigo y ponerlo a disposición del cuerpo técnico de Martín Lasarte. Jugar o no jugar es cuestión del DT y también de las sensaciones que transmite el jugador en sus primeros días con muy poco tiempo de integración. Pero vamos a ser cautelosos y sensatos. Es un chico joven, inexperto, quizás algo tímido, no maneja el idioma, la cultura y entorno nuevo y lo mas importante es su adaptación y que el se sienta cómodo y debemos tener paciencia. No es el mismo caso de Ben y no podemos pensar que todas las adaptaciones son iguales a la suya. En casos como estos lo ideal es tener meses de recopilación de datos personales y haber viajado mas a verlo ( con las restricciones fue muy difícil ). De ahí la necesidad de dotar a la Federación de la estructura de un departamento de Identificación, scouting y análisis que nunca tuvo y que es esencial en el futbol hoy en día. Esto lo tendremos en breve”, cierra.