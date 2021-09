Robbie Robinson duda entre Chile y Estados Unidos: “Voy a tomar un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar”

No pasaron más de 20 minutos desde que la Federación de Fútbol de Chile comunicó la salida de Robbie Robinson de la convocatoria de la Selección para jugar la fecha triple de las Eliminatorias, el delantero soltó una verdadera bomba al anunciar las razones por las que decidió restarse.

“Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de @laroja por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por como me han tratado”, partió señalando.

“En este momento, he decidido regresar al sur de la Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo a @intermiamicf a llegar a los playoffs”, agregó, dejando en claro que nunca estuvo tan convencido de defender los colores del Equipo de Todos.