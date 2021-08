Un compañero para Brereton: Robbie Robinson Belmar, la nueva apuesta de habla inglesa en la Roja

La nómina de la Selección Chilena que enfrentará la triple fecha eliminatoria ya está en marcha. Martín Lasarte, el técnico de la Roja, define los nombres de los futbolistas que deberán presentarse durante los próximos días, de cara a los desafíos frente a Brasil, Ecuador y Colombia. Septiembre asoma como un mes decisivo de cara al futuro del Equipo de Todos rumbo a Qatar 2022.

Y mientras el estratega de la Selección mira de reojo la recuperación de Alexis, Machete también pone sus fichas en uno de los futbolista que hoy destaca en la MLS. Se trata del estadounidense-chileno Robbie Robinson, delantero que milita en el Inter de Miami, cuadro franquicia de la Major League Soccer, propiedad de David Beckham.

El seguimiento al delantero se viene fraguando hace meses. En EEUU ya se sabe que fue reservado por la Federación. Francis Cagigao, el director deportivo de la Selección, ha estado en contacto con el propio futbolista y su cercanos para conocer sus reales intenciones de defender a la Selección. Le ven proyección, más aún en la búsqueda incesante de jugadores en la operación recambio.

El sí del jugador ha sido fundamental para realizar los trámites pues aún estaba en la memoria la mala experiencia con Sebastián Soto. El atacante, también nacido en Estados Unidos, hijo de padre chileno, era uno de las obsesiones de Reinaldo Rueda, quien pese a sus gestiones no pudo convocarle. El futbolista prefirió el llamado de su Selección. “¿Sebastián Soto? No queremos desgastarnos. Como le manifesté, siempre nuestra admiración y respeto por su trayectoria. La decisión que él asuma, sea lo mejor para su futuro”, dijo Rei, en conferencia de prensa.

Pero, ¿quién es Robbie Robinson Belmar, la nueva apuesta de Machete? El futbolista de 22 años nació en Camden, un pueblo de casi 70 mil habitantes, en Nueva Jersey. Su relación con la Roja viene por la sangre de su madre chilena, Paula Belmar, misma situación que hoy tiene con cartel de seleccionable a Ben Brereton Díaz. Cercanos al futbolista aseguran que la buena recepción que tuvo Brereton en el equipo de Lasarte terminó por cerrar cualquier duda de Robinson de aceptar el desafío.

Su estatura y su gran presente en la MLS tiene maravillados al equipo técnico de Lasarte. El atacante mide 1.88 metros y ya sabe lo que es compartir con figuras de talla mundial. Hoy, en Miami, en el vestuario de su elenco comparte con Gonzalo Higuaín y el francés Blaise Matuidi, por ejemplo.

Sus regularidad en Miami también es valorada en la Selección. Más considerando que Machete ha dejado en claro que la búsqueda de gol está entre sus prioridades. El hijo de madre chilena suma cuatro anotaciones en diez partidos, resumidos en 635 minutos en cancha. Puede jugar como puntero izquierdo o también como volante. Este fin de semana convirtió frente a Toronto, en la victoria de su elenco, por 3-1. Jugó 76 minutos y fue reemplazado por Leerdman. Su equipo marcha en la undécima posición, a tres puntos del líder, New England, en la conferencia Este.

Robinson no ha escondido sus ganas de jugar por la Selección. “Mi madre es chilena. A los 20 años emigró a Estados Unidos. Ahí sacó su carrera, se hizo doctora, y conoció a mi padre. Yo nací en Carolina del Sur, tengo dos hermanas, y los tres jugamos fútbol. Ese es mi primer recuerdo: tener uno o dos años, y estar todo el día detrás de una pelota”, comentó el año pasado, en conversación con el medio AS.

“Tengo una edad joven, y hasta que no juegue puedo tomar una decisión, pero hasta ahora Chile ha estado más interesado. Y a mí me interesa jugar ahí. Sería un orgullo para mi madre, y para mi familia”, agregó. “(Alexis) Sánchez me encanta, me gusta mucho también Vargas. Vidal, Medel. Tienen muy buenos jugadores. Realmente sería un sueño poder jugar con ellos”, comentó.

Lasarte suma una nueva carta a la ofensiva de Chile. Con Alexis en duda, a quien esperarán hasta última hora, el nombre de Robinson asoma como una esperanza. Más con el gran momento de Brereton y Vargas, quienes prometen ser una solución para la falta de gol que aqueja al Equipo de Todos. La última palabra la tendrá Lasarte.