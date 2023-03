Arturo Vidal tras el triunfo: “Estamos felices porque hace tiempo que no ganábamos y que no dábamos vuelta un partido”

Fue un final de sonrisas. Después de más de un año, la selección chilena volvió al triunfo y de una manera casi heroica. El autogol de Antony Silva, en los descuentos, permitió la primera buena noticia en el proceso del técnico argentino Eduardo Berizzo.

Así también lo describió Arturo Vidal, quien no puedo esconder su felicidad por el 3-2 sobre la aguerrida selección de Paraguay que dirige Guillermo Barros Schelotto.

“Nos vamos satisfechos, porque ganamos aun rival complicado. Pero sobre todo porque hay jugadores que van apareciendo. Además, siempre intentamos jugar en un partido que fue muy trabado”, dijo el mediocampista de Flamengo.

Asimismo, el oriundo de San Joaquín valoró el hecho de llevarse la victoria. Sin embargo, lo que más destacó en su análisis es la manera en al que se consiguió en un Monumental repleto.

“Estamos muy felices porque hace tiempo que no ganábamos y hace tiempo que no dábamos vuelta un partido y eso también es muy importante”, explicó el exjugador de Inter de Milán.

Pero no todo fue bueno, ya que el jugador formado en el Monumental no dejó escapar la ocasión para criticar el campo de juego de su ex club: “la cancha estaba muy difícil para jugar. Es de esperar que Colo Colo la arregle lo antes posible, porque así no se puede jugar. Es algo que nos afectó mucho. Hace mucho tiempo no veía una cancha tan mala”.

Medel, satisfecho

Otro de los referentes que se refirió al resultado fue el volante Gary Medel. Para el Pitbull fue un partido más bien irregular, aunque sobre todo destacó la importancia del ingreso de Alexis Sánchez y de Alexander Aravena.

“Es un resultado muy positivo. Hubo cosas buenas y malas. Nos relajamos en algún momento, pero estábamos tranquilos. No hay nada que decir Alexis (Sánchez). El monito Aravena fue terrible”, aseguró el jugador del Bologna de Italia.

De la misma manera, el futbolista formado en Universidad Católica reconoció la veracidad de las afirmaciones del Niño Maravilla, quien insistió en que el equipo de Chile que ganó dos títulos de Copa América debía estar en el “baúl de los recuerdos”.

“Como dice Alexis, ya no somos Generación Dorada. Somos cuatro o cinco jugadores y nos tenemos que acoplar. Mientras estemos bien físicamente, vamos a poder rendir y colaborar con nuestros compañeros”, afirmó el de Conchalí.

Sin embargo, al igual que su compañero, se quejó del campo de juego: “la cancha no ayudó mucho a nuestro juego y esperemos que se pueda mejorar. Para nosotros es muy importante que el campo de juego esté en buenas condiciones. Esperemos que cuando se inicien las eliminatorias esté diez puntos”.