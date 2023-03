Pesar en el mundo del deporte: fallece Claudia Schüler tras una dura lucha contra el cáncer

El mundo del Hockey y del deporte en general está de duelo. Este lunes se dio a conocer el sensible fallecimiento de la exarquera de la selección nacional de hockey césped Claudia Schüler a los 35 años.

A Schüler se le había detectado una metástasis en el hígado y en otras partes de su organismo en agosto de 2022 justo después de haber participado en el Mundial de España y Países Bajos, donde las Diablas consiguieron una participación histórica.

Por lo mismo, en diciembre del año pasado estuvo presente en la premiación del Círculo de Periodistas Deportivos donde fue elegida la mejor jugadora de hockey sobre césped de 2022 por su actuación clave en la Copa del Mundo.

Además, en una entrevista con El Deportivo, Claudia Schüler había manifestado cómo se dio el origen de su enfermedad en octubre de 2021.

“Se me ponía rojo solo el ojo izquierdo y se me hinchaba el párpado. Fui a ver a un doctor, que creía que era alergia, y después tuvimos una gira a Europa en noviembre y a la vuelta vi a otro doctor, porque volví a tener esos episodios y me dolía”, narraba.

Poco después, se enteró de la presencia de un melanoma mientras se preparaba para los Panamericanos. “El tratamiento fue tan puntual y preciso que me permitió jugar el torneo una semana después. Quizás no dimensioné la magnitud de ese tumor y lo que me estaba pasando”, reconoció.

Claro que todo cambió en agosto. “Fue súper sorpresivo, porque me estaba haciendo un examen de rutina, una resonancia de abdomen, y en ese chequeo apareció que tenía metástasis en el hígado y en otras partes. También tenía que hacerme un chequeo en el ojo izquierdo. El tumor se había reactivado. Era algo que no me esperaba, porque, en teoría, el tratamiento que hicimos en enero había sido efectivo y los exámenes habían salido bien”, admitió.

Y debido a esto debió enfrentar cambios físicos radicales. Además de la pérdida de masa muscular tuvo que perder el ojo izquierdo.

“También está el shock de cuando me dijeron que la única opción para mantener este cáncer a raya era sacar el ojo izquierdo. Fue súper duro. A veces uno dice que es algo estético o secundario, pero ha sido difícil asimilar ese cambio en mi cuerpo”, contaba.

El último mensaje de Schüler

Una de las últimas apariciones en público de la arquera había ocurrido el pasado sábado 18 de marzo en una actividad desarrollada en el Club Deportivo Manquehue con el fin de reunir recursos para el tratamiento de la deportista.

Un evento que fue destacado por Schüler en sus redes sociales este domingo. “Ya pasó más de una semana de uno de los eventos más increíbles que he podido vivir. La clínica de arqueros organizada por @hockeychiledamas donde tuve el gusto de poder aportar con algunos detalles, fue simplemente perfecta de principio a fin!”, comenzó escribiendo en Instagram.

“Ver a tantos arqueros y arqueras de diferentes edades, motivadísimos ejecutando los ejercicios con todas las ganas y alegría. Todos vestidos con una polera con mi nombre y el número 1 atrás. Yo estaba sin palabras, sólo sonreía mientras Diego me explicaba cada una de las estaciones”, continuó.

“Luego, en el momento de las charlas, ya no estaba nerviosa, yo seguía feliz y pude contar un poco de mi historia y compartir con todos los asistentes ese día. Gracias Diego, Cachito y chiquillas también por sus palabras!”, expresó.

“Muchísimas gracias mis Diablas queridas, adorado Staff, son la mejor 2da familia que se puede tener en esta vida”, agregó más adelante.

“Simplemente tengo el corazón llenito y contento gracias a ustedes”, cerró en su mensaje.