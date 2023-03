Berizzo le responde a Alexis Sánchez y defiende su proceso en la Roja: “A pesar de no ganar, yo sigo creyendo”

Eduardo Berizzo muestra calma. Pese a su paupérrima productividad al mando de la selección nacional, el entrenador está tranquilo. Cree que el equipo se va a acoplando y que ante Paraguay podrá exhibir mejoras. “Cuando uno habla de proceso, se refiere al tiempo. A mi cargo van siete partidos. Al principio no mostramos una línea de juego. Pero tuvimos dos buenos encuentros, ante Polonia y Eslovaquia. Creo que la idea va a apareciendo. El equipo sabe como jugar”, expone.

Hasta ahora, el cordobés no suma triunfos. Sin embargo, el DT encuentra elementos positivos. Por ejemplo, estima que el grupo se va afianzando. “La atención está puesta en el rendimiento de los jugadores, pero el embudo se está cerrando. Estamos pendiente del presente de cada futbolista, pero poseemos un núcleo estable. Este no depende de la edad, sino de lo que expongan aquí y en sus equipos”, dice.

Respecto a esa última frase, Berizzo defiende la inclusión de los nombres de la Generación Dorada. “Los cinco futbolistas de esa época que están aquí es porque están vigentes. Además aportan experiencia. Pero su presencia no se da por los éxitos del pasado”, explica.

Eduardo Berizzo durante la Copa Kirin. Foto: AP Photo/Eugene Hoshiko

“Tenemos futbolistas de más de 30 años, pero también un grupo que está entre los 23 y 28, que son el recambio que llegó. Además, hay algunos menores de 22, que se suman. La última fecha FIFA nos dejó la sensación de que encontramos una idea de juego. Eso debemos repetir este lunes”, agrega.

El estratega no le teme la recepción del público, pese a que no ha logrado un buen rendimiento en la Selección. “La gente quiere ver a su equipo y el lunes nos ayudarán. Independiente de no ganar, sigo creyendo en este proceso, porque necesita tiempo”, apunta.

Los dichos de Alexis y la aparición de futbolistas

A mitad de semana, Alexis Sánchez declaró a TVN que su generación debe ir quedando en el pasado. Este domingo, Eduardo Berizzo se refirió a los dichos del máximo goleador de la Roja. “Cuando habla de olvidar a los históricos se refiere a que quedan pocos, porque antes eran 25. Pero no es su pasado lo que lo sostiene aquí”, repite.

Previo al duelo ante Paraguay, el entrenador de la Selección asegura que los resultados obtenidos no cambian su perspectiva. “Siempre trabajamos para ganar. Es una obviedad decirlo, pero hay otras cosas. Las victorias no lo explican todo. Si vencíamos a Qatar o Eslovaquia, no cambiaba nada. Mi idea es encontrar una línea de juego”, enfatiza.

“Hemos tenido diez días de entrenamientos muy bien aprovechados. No habrá minutos para todos, pero he tomado contacto con muchos futbolistas. Por ejemplo, hemos observado a Víctor Dávila, a quien llamamos por primera vez”, suma.

Berizzo es insistente. Afirma que en su mente ya está la próxima Copa del Mundo. “Yo estoy aquí pensando en el Mundial de Estados Unidos. Si hubiese ganado algún partido, no tendría nada distinto. Las derrotas generan dudas, pero creo en el proceso. Todo el mundo impulsa al objetivo”, asevera.

Eduardo Berizzo, en un entrenamiento. Foto: Prensa Selección Chilena

El entrenador argentino puntualiza en que, pese a tener veteranos, la base de su escuadra se cimienta en jugadores de entre 22 y 29 años: “Debemos mirar con optimismo a los futbolistas que vienen apareciendo. Ellos son el núcleo del equipo. Deben nutrirse de los futbolistas grandes y de la energía de los jóvenes. Nadie puede jugar con once deportistas de 21 años, ni con once de 37″.

Se refiere, también, a la formación de futbolistas en Chile. Dice que el torneo de Proyección es valioso, pero le gustaría sumar otra categoría. “Los jóvenes tienen su definición entre los 18 y los 21. Quizás haya que agregar otro torneo, que los ayude a saltar a Pinto Durán o al extranjero. Deben competir, ojalá en el ámbito internacional. Así se acercan al máximo rendimiento”, declara.

“Tenemos que poner a prueba a nuestros jóvenes antes de que sean convocados. La Selección no puede bajar la vara, debe ser alta y los chicos deben ser capaces de saltarla”, complementa.

En esa línea, sostiene que desde la ANFP se han impulsado reformas en pos de lo que propone. “Debemos proyectar un centro de entrenamiento mejor. Tener más infraestructura. Hay que apuntar al proceso, construir chicos con rigor superior para que la competitividad llegue”.

Aun así, su nómina tiene pocos futbolistas del torneo chileno. Algo que, de acuerdo a sus palabras, no es por el nivel de este. “No diagnostico si el campeonato local es mejor o peor que otros, pero si puedo decir que algunos chicos deben acelerar su ritmo para crecer”, remarca.

Para cerrar, el director técnico asegura que el jugar un solo partido en esta fecha FIFA no es algo negativo. “Cada vez es más difícil jugar dos. El mensaje para el futbol sudamericano es que debemos competir entre nosotros. Los europeos tienen sus torneos internos. No quise jugar dos encuentros porque sí, prefiero tener entrenamientos y disputar uno que nos sirva”.