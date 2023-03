Ben Brereton: “No estoy pensando en ser el jugador más importante de esta generación; yo acá vengo a aprender y disfrutar”

Pese a que su ciudad natal se encuentre a más de 11.000 kilómetros de distancia, Ben Brereton se siente pleno en Santiago de Chile. Poco le importa la barrera idiomática o las diferencias evidentes entre los dos países que definen su vida. Tanto en Blackburn, como aquí, el delantero de 23 años está en casa.

Y es que el vínculo que ha generado el británico con el público chileno sigue siendo un factor que no deja de llamar la atención. Es de los jugadores más queridos de la Selección sin siquiera haber pisado suelo nacional antes de 2021. Sin siquiera hablar el idioma. Aunque aclara que esto último no es por desinterés. “Estoy aprendiendo español. Ha sido difícil, tengo lecciones toda la semana. Entiendo más de lo que puedo hablar, pero desde que llegó el bebé ha sido complicado seguir las lecciones. Espero retomarlas y aprender el lenguaje”, dice, de entrada, en la Ciudad Deportiva de la Universidad San Sebastián.

Allí, el delantero participó en una actividad organizada por VIVO, en la cual pudo compartir con la selección nacional de Futsal Down. Hizo de árbitro, miró los ejercicios e incluso se animó a tirar una serie de penales frente a un grupo de 20 jóvenes que enloquecieron con la presencia de Brereton. Una clínica deportiva que se extendió por casi media hora y que también tuvo a los profesores de la Fundación AEDI como protagonistas.

Ben se ve relajado. Es un tramo del día que por un lado lo desconecta de la rutina que viene teniendo en Juan Pinto Durán y que por otro permitió que el inglés tuviese el tiempo para conversar con La Tercera. Ahí la estrella del Blackburn Rovers dialogó sobre los últimos partidos de la Roja, su rol dentro del equipo y el gran vínculo que ha logrado establecer con Chile. Eso sí, dos temas quedaron fuera de la conversación por exigencia de la ANFP: su posible fichaje por el Villarreal y cualquier pregunta relacionada a Eduardo Berizzo y la banca de la selección.

¿Qué tan importante es para usted hacer este tipo de actividades?

Definitivamente es muy importante. Es la primera vez que hago algo diferente aquí, fuera del campo de entrenamiento, entonces fue una gran experiencia. Ver la sonrisa en la cara de los chicos. Fue un gran evento. Por mi parte fue un buen día y estoy muy feliz de haberlo hecho.

Usted genera una locura entre el público chileno...

Lo he dicho. Para mí estos últimos años han sido una locura. Obviamente sabía que mi mamá era chilena, pero nunca pude entender o ser parte del proceso con Chile, entonces ha sido increíble y soy agradecido por la oportunidad que me dieron. Disfruto cada momento aquí, es una gran experiencia para mí. Poder viajar alrededor del mundo, aprender un nuevo idioma, conocer gente nueva. Lo disfruto.

Hablemos de la Selección. ¿Cómo ha visto al equipo esta semana?

Está bien, todos llegamos hace unos días y hemos hecho un par de sesiones de entrenamientos. Todos estamos positivos y nos sentimos bien. Estamos entusiasmados por los entrenamientos y el partido ante Paraguay. Todos nos sentimos muy bien en el camarín.

Pero el momento no es el mejor. En los últimos siete partidos no han podido ganar y solo han convertido dos goles...

Es fútbol. Aquí cualquier cosa puede pasar, pero tenemos un gran equipo, un gran entrenador y un gran cuerpo técnico. Todo está perfecto, solo necesitamos concentrarnos y dar con una buena actuación. En el fútbol ganas o pierdes, pero al final del día se trata de seguir juntos y aprender de los errores. Todos estamos emocionados por el partido ante Paraguay y lo queremos disfrutar con la gente.

¿No siente presión por el momento de la Roja? Más si se considera que usted es la carta gol del equipo...

No siento ninguna presión, porque en la selección chilena hay muchos buenos jugadores. Hay muchos experimentados, muchos jugadores jóvenes apareciendo. Para mí, somos 11 jugadores en el campo, es un juego de equipo y Chile ha sido un equipo increíble por mucho tiempo. Solo se trata de seguir trabajando.

¿Asume que en los próximos años usted será el jugador más importante de esta generación?

No estoy pensando en ser el jugador más importante de esta generación, nada de eso. Solo estoy aprendiendo de los grandes jugadores de Chile, de su experiencia. Vine aquí para aprender, jugar al fútbol y disfrutar. Tener una sonrisa en mi cara y hacer lo suficiente para poner orgullosa a mi familia. Para mí es solo eso, jugar al fútbol y disfrutar.

Otro jugador que también será importante en este recambio es Marcelino Núñez, ¿Cómo lo ha visto en su primera temporada en el Norwich?

He jugado ante Marcelino en tres ocasiones. Dos en la liga y una vez en la FA Cup y les hemos ganado todas las veces (risas). Ha estado haciéndolo muy bien en la Championship. Conozco a un par de jugadores del Norwich y me han hablado de él, me dicen que es muy bueno. Obviamente vi el gol que hizo de volea. Fue un gol increíble y ahora lo está haciendo muy bien.

¿Qué tan diferente es el fútbol que juegan en Inglaterra con el que se encuentran aquí en Sudamérica?

No son muchas las diferencias, definitivamente aquí es un poco más agresivo, pero son muy similares y disfruto mucho venir aquí y jugar al fútbol.

En lo personal, su hijo Mason nació en enero ¿Cómo ha sido el proceso de ser padre? ¿Ha cambiado mucho su vida?

Ha sido increíble, tiene dos meses ahora y la hemos pasado genial. Ahora que estoy entrenando, mi novia ha hecho un gran trabajo cuidando a Mason. Son tiempos emocionantes. Verlo crecer es especial.

Paraguay, a la vista

Pese a que durante la tarde del jueves, Brereton se mostró relajado y sonriente en todo momento, su cabeza estuvo pensando en el duelo de este lunes (21.30 horas) ante Paraguay, en el duelo que marcará el octavo partido de la era Berizzo. Uno que se da en un momento de muchas dudas con la gestión del entrenador. Aún no puede ganar con La Roja y su equipo solo anotó en uno de los siete partidos que ha dirigido. Ante Magallanes, en el amistoso jugado en Juan Pinto Durán, el atacante convirtió un gol en la victoria por 8-1 de la Roja. “Es bueno sumar minutos en el ataque, fueron cerca de 60 minutos que ayudaron para entrar en contacto con el balón. Venir a Chile es muy bueno y pensando en el partido ante Paraguay, que será un buen desafío, estoy ayuda mucho”, cerró.