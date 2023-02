Eduardo Berizzo solo suma cuestionamientos al mando de La Roja y pierde crédito de cara a las Eliminatorias

La Roja va de papelón en papelón, sin importar la categoría. Durante el fin de semana, la selección Sub 20 cerró su participación en el Sudamericano con una cruda derrota ante Venezuela y se quedó sin opciones de clasificar al Mundial de Indonesia. El fracaso fue rotundo.

En la ANFP existe preocupación por el presente de las selecciones chilenas. Porque si malos resultados hablamos, la selección adulta no está exenta de eso. La decepción que significó la ausencia en Qatar 2022 produjo la salida de Martín Lasarte. En su reemplazo asumió Eduardo Berizzo, quien fue la apuesta de la ANFP. A nueve meses de su arribo, la presencia del argentino al mando de la Roja no termina de cuajar. Las Eliminatorias arrancan en menos de cinco meses, concretamente, en junio de este año. Mientras tanto, los resultados no llegan y tampoco se ve una forma clara de juego.

El equipo del Toto no sabe de encuentros oficiales. Sin embargo, su rendimiento preocupa. La escasa productividad del combinado chileno es notoria, sobre todo de cara al arco rival. La falta de gol es un problema delicado. Chile solo logró convertirle a Ghana, en un partido que terminó en un pobre 2-2. En el resto de duelos, el equipo absoluto no logró sellar ninguna anotación.

El exdefensor ha dirigido siete cotejos con la adulta y nueve si se tienen en cuenta los dos amistosos con la Sub 23. Su desempeño es mediocre, por no decir pésimo. Sus números son rojos. Derechamente reprueba en su examen, pues suma cinco derrotas, tres empates y una sola victoria, ante el combinado juvenil de Perú. En resumen, alcanza un pálido 22,22 por ciento de rendimiento. Si se tiene en cuenta solo los duelos del elenco absoluto, la cifra baja al 14,29 por ciento. Hoy, en tanto, se cumple un desde la última victoria d Chile: venció a Bolivia por 2-3 en La Paz, por la fecha 16 de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La ANFP ha perdido la confianza en Eduardo Berizzo. Foto: Prensa Selección Chilena

Pérdida de confianza

El último fracaso ocurrió hace menos de una semana. El pasado miércoles, la selección Sub 23 cayó inapelablemente ante Santiago Wanderers. Un solo tiempo bastó para que la Roja concediera cinco goles. El cuadro porteño le propinó una verdadera paliza a un aletargado combinado nacional, que contaba con un selecto grupo de jugadores del Campeonato Nacional. En la nómina destacaban futbolistas como Esteban Pavez, Bruno Barticciotto, Alexander Aravena, Gonzalo Tapia, Michael Fuentes, Brayan Cortés y Clemente Montes, aunque estos dos últimos no sumaron minutos.

“A golpes también se aprende, se aprende de los errores; es para olvidar, o mejor, para recordar, porque una actuación así no se puede repetir”, señaló después del encuentro. En contraste a lo mostrado, el técnico tuvo una visión positiva del resultado: “Veo con esperanza este proyecto, con deseo de roce. Estos jugadores quiero que tomen experiencia con partidos como el de hoy”.

La derrota de la escuadra que se prepara para afrontar los Juegos Panamericanos Santiago 2023 ahondó aún más el problema que viven las selecciones nacionales. ¿El mayor perjudicado? Eduardo Berizzo. La confianza ya no es la misma. El cordobés perdió piso que tenía en la ANFP y las dudas respecto a su proceso están sobre la mesa. “Milad no está inquieto aún, pero es obvio que si en la próxima fecha pierde tan mal contra un equipo de menor categoría habrá que conversar con él”, dicen desde Quilín.

El último resultado llamó la atención en el ente rector del balompié criollo, pero la forma causó absoluta molestia. La posibilidad de perder siempre está latente, sobre todo en un amistoso de preparación donde se prueban jugadores y disposiciones tácticas. No obstante, la abrupta caída por 5-0 resonó fuerte. El Toto ya suma detractores.

La selección chilena Sub 23 cayó por 5-0 ante Santiago Wanderers. Foto: Agencia Uno.

Una opción en el horizonte

El técnico suma críticos no solo en la parcialidad de la Roja, sino que también en el seno de la ANFP. El nombre de Berizzo ha ido perdiendo brillo, mientras que otros han tomado fuerza. Ricardo Gareca gusta en Quilín. El exentrenador de la selección peruana siempre ha sido del agrado en la asociación y es un nombre que seduce. Incluso, fue una opción antes de la llegada del otrora estratega de Paraguay, pero en ese entonces estaba dedicado al repechaje con los del Rímac. La derrota en penales ante Australia significó el fin de su ciclo con la escuadra incaica tras siete años.

En ese sentido, el Tigre no tuvo reparos para hacer visible su interés de dirigir a Chile: “Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo Julio César Falcioni me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa”, señaló el adiestrador en conversación con DirecTV Sports, a fines de diciembre. A pesar de su interés, aclaró que no ha tenido ofrecimientos para dirigir al combinado nacional. “A nivel de Selección nunca tuve un proyecto desde Chile. Mientras estuve en Perú, traté de enfocarme. Alguna vez, sí tuve un acercamiento con un club importante. Eso sí”, sostenía. Y dejaba el aviso. “Me interesa el país para trabajar en algún momento”, añadió.

Durante el transcurso de la era Berizzo, el transandino ha contado con el respaldo de la ANFP, sobre todo de Pablo Milad. El presidente de la entidad ha reiterado en numerosas ocasiones que el cordobés será quien comande a la Roja en las Eliminatorias. Sin embargo, las dudas ya están instaladas. Ahí, el nombre de Gareca toma fuerza para encabezar un nuevo proyecto deportivo.